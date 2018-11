Brugse cipier (26) in de cel voor gijzeling en misbruik van jonge vrouwen na Tinder-dates Siebe De Voogt

08 november 2018

10u11

Bron: eigen berichtgeving 32 Een voormalige cipier van de Brugse gevangenis zit in de cel voor het misbruik van elf jonge vrouwen. Yannick M. (26) sprak met hen af via Tinder en vierde nadien z’n seksuele fantasieën op hen bot. Om hen te laten zwijgen, dreigde de twintiger ermee naaktfoto’s van zijn slachtoffers te verspreiden. Sommigen zou hij zelfs opgesloten hebben in z’n woning.

Het onderzoek ging vorig jaar van start, toen één van de slachtoffers klacht indiende bij de politie. De bal ging snel aan het rollen, want er volgden nog vele andere klachten van jonge vrouwen die kortstondig een relatie hadden met Yannick M. (26).

Opsluiten

Aanvankelijk handelden de klachten enkel over belaging. M. bleef zijn vriendinnetjes lastig vallen, toen zij de relatie verbroken. Snel ontdekten de speurders dat er meer aan de hand was. De slachtoffers leerden Yannick M. kennen via de datingapp Tinder. Eerst gedroeg de twintiger zich als een gentleman. Hij maakte z’n vriendinnetjes het hof en kreeg hen zo tussen de lakens. De vrouwen werden echter snel slachtoffer van de perverse fantasieën van de Bruggeling. Als ze niet wilden meedoen aan zijn spelletjes, deelde hij hen rake klappen uit. Een nee aanvaardde de man niet. Als ze niet deden wat hij vroeg, sloot M. de meisjes soms zelfs op in z’n woning in Brugge. En om hen het zwijgen op te leggen, dreigde hij ermee naaktfoto’s van zijn slachtoffers te verspreiden.

Soa

Verschillende meisjes hielden de lippen langere tijd stijf op elkaar. Dit voorjaar vloog Yannick M. achter de tralies. Hij werd meteen ook ontslagen door het Gevangeniswezen. Binnen een drietal weken verschijnt de voormalige cipier een eerste keer voor de rechter. Wegens de omvang van het dossier, zal de zaak normaal meteen worden uitgesteld. De lijst van tenlasteleggingen tegen M. oogt dan ook bijzonder lang: van aanranding en verkrachting, tot gijzeling en slagen en verwondingen. De Bruggeling zal zich ook moeten verantwoorden omdat hij bewust een soa (seksueel overdraagbare aandoening) overdroeg aan sommige meisjes. Hoewel hij wist van z’n aandoening, zou hij sommige meisjes gedwongen hebben onveilige seks te hebben.



De advocaat van Yannick M. wil geen commentaar kwijt over de inhoud van de zaak. “Ik betreur wel dat de info nu al in de media komt”, zegt meester Laurens De Koninck. “Er bestaat nog steeds een vermoeden van onschuld.”