Brugse (30) giet benzine op bed en wil vriend in brand steken Vrouw riskeert 5 jaar cel voor moordpoging mvdb

17u38

Bron: Belga 10 REUTERS

Een 30-jarige vrouw uit Brugge heeft zich voor de Brugse correctionele rechtbank moeten verantwoorden voor een moordpoging in Oostkamp in juni vorig jaar. Tayn V. goot benzine op het bed waarin haar toenmalige vriend sliep, maar het slachtoffer werd op tijd wakker. Het openbaar ministerie vorderde vijf jaar celstraf, waarvan een gedeelte voorwaardelijk.

In de nacht van 16 op 17 juni 2016 vulde de beklaagde een lege fles met drie liter benzine in een nabijgelegen tankstation in de Brugsestraat in Oostkamp. Even na 3 uur 's nachts begon ze overal in hun woning benzine te gieten. Toon V. werd gelukkig wakker toen zijn vriendin ook het bed overgoot met benzine. Het slachtoffer sleurde de beklaagde hardhandig naar beneden, maar kon niet voorkomen dat ze in de living en aan de trap toch nog kleine branden stichtte.

"Ruzie, scheldpartijen en zelfs seksueel geweld"

De verdediging legde uit dat Tayn V. hun relatie in het voorjaar van 2016 een tweede kans had gegeven. "Maar er waren veel ruzies, scheldpartijen en zelfs seksueel geweld. Ze konden niet met elkaar en ook niet zonder elkaar", aldus meester Dieter De fauw. Die bewuste avond zou haar vriend zelfs geprobeerd hebben om haar te wurgen, maar dat ontkent Toon V. met klem.

"Zelf wakker gemaakt"

Voor de moordpoging vroeg meester De fauw de vrijspraak. "Ze heeft hem zelf wakker gemaakt en heeft geen brand gesticht in de slaapkamer. Door te dreigen met zulke erge dingen wilde ze een signaal geven." Voor de opzettelijke brandstichting stelde de verdediging een straf onder voorwaarden voor. De beklaagde laat zich na sinds vrijlating in augustus 2016 behandelen voor haar psychische problemen.

Beide betrokkenen stonden ook terecht voor wederzijdse slagen en verwondingen.

De advocaat van Toon V. pleitte dat op de avond van de feiten absoluut geen sprake was van een ruzie. Voor het partnergeweld in de maanden en jaren daarvoor vroeg meester Tobias Valcke om opschorting van straf.

De rechtbank doet uitspraak op 4 december.