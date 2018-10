Brugs burgemeester Landuyt stapt naar Cassatie als Hugo Coveliers zijn 4.000 euro aan parkeerboetes niet betaalt mvdb

05 oktober 2018



Bron: Belga 0 Gewezen politicus Hugo Coveliers heeft bij het vredegerecht gelijk gekregen over het niet-betalen van 4.000 euro aan Brugse parkeerboetes. Coveliers (71) weigerde de boetes te betalen op grond van discriminatie. Burgemeester Renaat Landuyt (sp.a) overweegt naar cassatie te stappen tegen het vonnis, anders moet zijn stad 4.500 extra parkeerkaarten uitreiken aan tweedeverblijvers.

In Brugge kunnen tweedeverblijvers geen parkeervergunning krijgen en moeten zij dus gewoon parkeergeld betalen. Maar daar ging Coveliers niet mee akkoord en hij weigerde jarenlang parkeerboetes te betalen, goed voor een som van om en bij de 4.000 euro.

Ik heb twee jaar geleden al tegen Landuyt gezegd dat hij met vuur speelt" Advocaat en gewezen politicus Hugo Coveliers

"Ik heb twee jaar geleden al tegen de stad en tegen burgemeester Renaat Landuyt gezegd dat hij met vuur speelt", aldus de Antwerpse advocaat en gewezen politicus (ex-Volksunie, ex-VLD, nadien VLOTT). "Mijn vrouw, een Brugse, had het ook aangegeven bij de ombudsdienst maar daar werd ons verzoek afgewezen omdat de discriminatiewet niet voor ons zou gelden. Blijkbaar is hij niet op de hoogte dat er zoiets bestaat als burgerlijke discriminatie. Als Brugge in Cassatie wil gaan, dan is dat hun recht", aldus Coveliers die de politiek in 2012 vaarwel zei.

Burgemeester Landuyt (sp.a) liet al weten niet akkoord te gaan met de uitspraak van de rechtbank, die woensdag werd uitgesproken. "Ik wil hier geen politiek punt van maken. Ik heb de politiek in 2012 vaarwel gezegd, en wil er mij ver buiten houden. Het is door het getreuzel van Brugge dat dit nu naar buiten komt", besluit Hugo Coveliers.

Een inwoner is geen tweedeverblijver en omgekeerd Brugs burgemeester Renaat Landuyt (sp.a)

De stad Brugge had deze namiddag het vonnis nog niet ontvangen, maar Landuyt blijft erbij dat hij naar cassatie wil stappen. "We verschillen met dit parkeerplan niet van veel andere steden. We nemen deze maatregelen om onze inwoners en de Bruggeling te beschermen." Volgens Landuyt is er geen sprake van discriminatie. "Het gaat om een andere juridische situatie. Een inwoner is geen tweedeverblijver en omgekeerd", besluit hij.