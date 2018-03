Bruginspectie in Drongen zal morgen hinder veroorzaken op E40 avh

23 maart 2018

18u18

Bron: Belga 0 Morgen voert het Agentschap Wegen en Verkeer een uitgebreide bruginspectie uit aan de brug over de E40 ter hoogte van Drongen. Dat zal niet voor hinder zorgen voor het verkeer op de brug, maar wel voor het verkeer op de autosnelweg, zo meldt het agentschap.

Het gaat om de brug van de N466 (Baarledorpstraat), de weg van Deinze naar Drongen. Om deze inspectie te kunnen doen zullen er afwisselend in elke rijrichting twee rijstroken worden afgesloten op de E40. Het verkeer op de E40 houdt best rekening met ernstige hinder en vertraging.

Om 7.00 uur starten de werken in de richting van Brussel. Eerst zullen het linker- en het middenvak worden ingenomen. Daarna schuift de werf naar het middenvak en de rechterrijstrook. Verkeer richting Brussel kan slechts via één rijstrook passeren.

Nadat de werken in de richting van Brussel afgerond zijn, wordt er vanaf 14.00 uur gestart in de richting van Oostende. Ook daar start de werf op de linker- en middenrijstrook om vervolgens naar de midden- en rechterrijstrook te verplaatsen.

Het verkeer kan slechts van één rijstrook gebruik maken. Daarbij zal er ook hinder zijn op de oprit van Drongen richting de kust. Dit komt omdat de werf een deel van invoegstrook zal bezetten. Het verkeer zal daar van een verkorte invoegstrook gebruik maken.

Het einde van de werken is voorzien voor zonsondergang.