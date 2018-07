Bruggeling krijgt 37 maanden cel voor vreselijke mishandeling van stiefdochters Siebe De Voogt

09 juli 2018

11u17

Bron: Eigen berichtgeving 0 Een 30-jarige Bruggeling heeft in de Brugse rechtbank 37 maanden cel gekregen voor de onmenselijke behandeling van zijn twee stiefdochtertjes. De grootvader van de meisjes, die 9 en 12 jaar oud waren, stapte in maart dit jaar naar het CLB nadat zijn kleinkinderen hem in vertrouwen hadden genomen. Ze vertelden hun opa dat ze al vier jaar lang mishandeld werden door hun stiefvader.

Y.H. sloot hen soms ganse dagen op in hun slaapkamer of sloeg hen met een riem of borstelstok en hield daarbij een kussen voor hun mond zodat de buren hun gekrijs niet zouden horen. Zijn vuist noemde hij "Geronimo", naar het gekende animatiefiguurtje Geronimo Stilton. De stiefvader dreigde ermee hen op te sturen naar Iran waar hun echte vader verbleef en dwong de meisjes zelfs om cannabis te proeven.

Volgens de man kende hij zelf nooit z’n vader en escaleerde alles omwille van de armoedige situatie waarin zijn gezin moest leven. De Bruggeling zit momenteel nog steeds in de gevangenis. De relatie met de moeder van zijn stiefdochters is intussen verbroken.

De vrouw zelf beweert dat ze nooit iets merkte van de feiten en werd dan ook niet vervolgd. Haar dochters wonen nog steeds bij haar en stellen het goed. Ze kregen vanmorgen elk een schadevergoeding van 4.000 euro toegekend.