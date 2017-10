Bruggeling gaat vrijuit voor aanranding stiefdochtertje EB

Bron: Belga 8 thinkstock Een 34-jarige Bruggeling is door de correctionele rechtbank van Brugge vrijgesproken voor de aanranding van de eerbaarheid van zijn stiefdochtertje. J.D. ontkende altijd met klem dat hij het toen 3-jarig meisje onder de douche zou betast hebben. Het Openbaar Ministerie had een effectieve gevangenisstraf gevorderd.

De vader van het slachtoffer legde in het najaar van 2015 klacht neer, maar het is niet duidelijk wanneer de feiten zich precies zouden hebben afgespeeld. Op het moment van de vermeende aanranding was het kind alleszins hoogstens drie jaar oud. De burgerlijke partij merkte op dat het meisje volgens de deskundige wel degelijk een traumatische ervaring had meegemaakt. Bovendien werd opgeworpen dat de beklaagde weigerde mee te werken aan een test met de leugendetector.

De verdediging legde uit dat de vader van het kind altijd vijandig stond tegenover de nieuwe partner van zijn ex. "K. wilde haar absoluut terug, blijkt uit alle berichten. Hij dreigde zelfs met zelfmoord, emotionele chantage ten top. Hij heeft gezworen dat hij mijn cliënt zou weten te vinden", aldus meester Yen Buytaert. Volgens de advocaat zijn de verklaringen van het meisje ook helemaal niet eenduidig. "Ze zegt meermaals heel duidelijk 'nee'. Bovendien is het volgens de deskundige ook mogelijk dat het kind normale verzorgingshandelingen zelf onaangenaam vond. Lichamelijk was er volgens de dokter niets aan de hand." De verdediging vroeg met succes de vrijspraak.