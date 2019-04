Bruggeling (45) riskeert twee jaar cel voor stalken ingebeelde vriendinnen en kameraden TVC

11 april 2019

15u18

Bron: Belga 0 Een 45-jarige Bruggeling heeft zich voor de Brugse strafrechter moeten verantwoorden voor zeven feiten van belaging. Stefan D. overstelpte zijn ingebeelde vriendinnen met cadeaus, maar viel ook enkele mannelijke kennissen lastig. Het openbaar ministerie vorderde twee jaar cel, eventueel onder voorwaarden.

Alle feiten speelden zich van begin 2015 tot 2018 af in Brugge. Volgens het OM ging het meestal om vrouwen met wie D. een relatie dacht te hebben. De beklaagde bestookte hen niet alleen met berichten en onverwachte bezoekjes, hij overstelpte hen ook met cadeaus. "Blijkbaar denkt meneer dat liefde te koop is", aldus procureur Mike Vanneste. Ook enkele mannelijke kennissen, zoals een ex-werkgever en iemand van de wandelclub, werden lastiggevallen door de beklaagde.

Opvallend genoeg werd de Bruggeling al twee keer eerder veroordeeld voor belaging. Toen kreeg hij een autonome probatiestraf, maar ondanks die voorwaarden pleegde D. nog nieuwe feiten. Het OM vorderde twee jaar gevangenisstraf, waarvan eventueel een deel gekoppeld aan voorwaarden.

Eenzaamheid in combinatie met alcoholmisbruik zorgen er volgens de verdediging voor dat D. potentiële partners nogal hevig benadert

Pestgedrag

Als slachtoffer van langdurig pestgedrag in zijn jeugd zou de beklaagde lijden aan een posttraumatische stressstoornis. "Hij is meermaals gekwetst geweest op vriendschappelijk en relationeel vlak", pleitte zijn advocate Julie Peelaers. Eenzaamheid in combinatie met alcoholmisbruik zorgen er volgens de verdediging voor dat D. potentiële partners nogal hevig benadert. "Dat schrikt natuurlijk af, waardoor hij het deksel op de neus krijgt."

De verdediging stelde opnieuw een autonome probatiestraf voor, omdat de man nog steeds intense begeleiding nodig heeft. "Je hebt al in 2011 een eerste keer voorwaarden gekregen", reageerde de rechter. "Op een bepaald moment stoppen de kansen en ga je het moeten voelen. Die voorwaarden zijn precies een beetje bezigheidstherapie geworden."

De rechter doet uitspraak op 9 mei.