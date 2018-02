Brugge, waar het water plots groen kleurt Jan Van Maele

15 februari 2018

19u57

Bron: Eigen berichtgeving 0 Bezorgde bewoners van de Blekerijstraat in Brugge alarmeerden vanavond omstreeks 17.30 uur de brandweer met de melding dat de sloot achter de appartementen daar fluogroen kleurde. Ter plaatse kon de brandweer enkel vaststellen dat het niet meteen om een toxische stof ging die in water leek te verdunnen.

Waar en hoe de vloeistof in de sloot terecht gekomen was, kon niet meteen achterhaald worden. Een staal zal moeten uitwijzen wat het groene goedje precies is. De sloot mondt uit in een verder gelegen plas, die op zijn beurt in de ringvaart uitmondt.