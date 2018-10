Brugge straft Renaat Landuyt af, maar niet zijn beleid Dirk De fauw van coalitiepartner CD&V neemt sjerp over Sander Van den Broecke

14 oktober 2018

22u32 1 Eén legislatuur, langer heeft het burgemeesterschap van Renaat Landuyt in Brugge niet geduurd. CD&V’er Dirk fe Fauw neemt het van hem over. Niet het beleid van Landuyt lijkt afgestraft – coalitiepartners sp.a en CD&V halen samen evenveel stemmen als in 2012 en besturen gewoon door, deze keer met Open VLD erbij – maar wel zijn persoonlijke stijl. Voor Landuyt betekent dat het afscheid van de politiek. Hij gaat filosofie studeren in Gent.

“Als ik één voorkeurstem minder haal, verlaat ik de politiek,” had Landuyt voor de verkiezingen gezegd. Het bleken er 3.866 minder te zijn. “Ik weet nog niet of jullie van me af zijn,” zei hij eerst – een krampachtige poging om grappig te zijn – maar zijn besluit stond vast. Hij gaat voor een master in de filosofie.

