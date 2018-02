Brugge heeft actieplan tegen eenzaamheid klaar SVM

26 februari 2018

14u46

Bron: Belga 2 Brugge neemt maatregelen om eenzaamheid aan te pakken. De stad stelde vandaag het actieplan 'Vierkant tegen Eenzaamheid' voor, met zestien acties.

Vorig jaar werd de stad geconfronteerd met vier overlijdens die pas laat werden opgemerkt. Brugge maakte meteen werk van enkele maatregelen en besliste om een groots actieplan op te zetten. Op 3 oktober vorig jaar werd een startconferentie gehouden onder de noemer 'Vierkant tegen eenzaamheid'.

Alle aanwezigen op deze startconferentie hebben mee nagedacht over de invulling van dit actieplan. De voorstellen van die dag zijn zoveel als mogelijk behouden en verwerkt in het actieplan. Uiteindelijk zijn zestien acties opgenomen in het plan, opgebouwd rond vier krachtlijnen: meten en weten, detecteren en signaleren, modereren en coördineren en sensibiliseren en mobiliseren.

Telefoonketting

Zo is onder meer beslist om de problematiek in kwetsbare gebieden in kaart te brengen en is er een centraal meldpunt opgericht. Er is ook een telefoonketting opgericht waarbij dagelijks wordt rondgebeld in kettingvorm. Als de ketting breekt, wordt dat gemeld.

"Het is een ambitieus plan voor een groot maatschappelijk probleem. Alles afwerken op 1 jaar is utopie, maar we streven naar een maximaal engagement. Als we dankzij dit initiatief nog maar één vrouw of één man uit de eenzaamheid kunnen halen, dan noem ik dit actieplan al geslaagd", aldus OCMW-voorzitter Dirk De fauw. Er komt een opvolgconferentie eind dit jaar.