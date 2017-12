Brugge en Antwerpen openen rouwregisters voor Marc Van Eeghem mvdb

14u37

Bron: Belga 0 Belga Marc Van Eeghem (1960-2017). Brugge, de stad waar de gisteren overleden Marc Van Eeghem opgroeide, en Antwerpen, de stad waar hij woonde, openen beiden een rouwregister voor de acteur (57) die de strijd tegen prostaatkanker verloor.

Van Eeghem was afkomstig van Zeebrugge, een deelgemeente van Brugge. "Stad Brugge is bedroefd het nieuws te horen van het overlijden van Zeebruggenaar en gevierd acteur Marc Van Eeghem", aldus de stad, die niet vergeten is dat haar inwoner vaak op het podium stond van de Stadsschouwbrug. Op 9 februari 2018 zou hij nog naar Brugge komen met de toneelvoorstelling Desperado.

Het rouwregister dat Brugge opent, zal vanaf vrijdagmiddag in het Gemeenschapshuis in Zeebrugge liggen. Iedere ochtend, tot volgende vrijdag, kan iedereen een boodschap nalaten. Op dinsdag en woensdag kan dat ook in de namiddag, tot 18 uur op dinsdag en tot 16 uur op woensdag.

"Heel wat Bruggelingen zijn hierdoor geraakt. Dit rouwregister biedt hen de kans hun verdriet neer te schrijven en steun te betuigen aan zijn familie", aldus burgemeester Renaat Landuyt.

Toneelhuis

Van Eeghem woonde net als zijn oudere broer, gewezen tv- en radiopresentator Kurt Van Eeghem, in Antwerpen. De acteur was actief bij het Toneelhuis. Het Antwerpse rouwregister ligt vrijdag vanaf 14 uur in de stadswinkel aan de Grote Markt en dat nog tot en met vrijdag 22 december. Het is dagelijks beschikbaar van 10 tot 17 uur.