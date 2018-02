Brug over Albertkanaal komt 70 centimeter omhoog door vrieskoude Toon Royackers HA

08 februari 2018

11u24

Bron: Eigen berichtgeving, Belga 15 In het Waalse Visé, net over de taalgrens, is sinds vanmorgen de brug over het Albertkanaal gevaarlijk scheef gaan hangen. Aan één kant kwam de brug plots 70 centimeter omhoog.

Een bestuurder sloeg vanmorgen meteen alarm. De Limburgse brandweer die toevallig via die brug naar een brand moest in Voeren, kon niet anders dan omrijden. Het kwik in het Luikse daalde tot -5 graden Celsius, waardoor onder andere de kabels van de brug gingen uitzetten, zo is vernomen van een buurtbewoner.

De oeververbinding wordt druk gebruikt als verbindingsweg tussen Voeren en de rest van de provincie Limburg. Maar de route is nu uit voorzorg afgesloten. Ook het scheepvaartverkeer is voorlopig stilgelegd.