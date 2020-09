Brouwerij Rochefort komt voor het eerst in 65 jaar met nieuwe trappist ADN

30 september 2020

16u05

Bron: Belga 140 Trappistenbrouwerij Rochefort pakt verrassend uit met een nieuwe trappist, Triple Extra. Het wordt het eerste nieuwe brouwsel in 65 jaar. Opvallend: voor het eerst pakt de brouwerij uit met een blond bier. Het nieuwe bier ligt vanaf dit weekend al in de winkels.

De trappistenbrouwerij, gelegen in de abdij Notre-Dame de Saint-Remy in Rochefort, staat al jaren gekend om zijn Rochefort 6, 8 en 10. De Rochefort 6 is amberkleurig, terwijl 8 en 10 bruine trappisten zijn. Nu komt daar met de Triple Extra dus een blond zusje bij, met een alcoholpercentage van 8,1 procent.

100 jaar

"In 1920 produceerde de abdij al een sterk blond bier, maar die productie werd in 1923 stopgezet", klinkt het woensdag in een persbericht van de brouwerij. "We overwogen al verschillende jaren om opnieuw een blond bier op de markt te brengen, maar hebben dan gekozen ermee te wachten tot exact 100 jaar na de productie van de eerste 'blondine'.”

Eerst in beperkte oplage

Het nieuwe bier zou uiterlijk dit weekend in de winkels moeten liggen, maar wordt in eerste instantie wel nog maar in beperkte oplage geproduceerd. "We zijn verrast door de kwaliteit van de eerste brouwsels, maar we zullen het bier blijven evalueren en bijsturen waar nodig", aldus de brouwerij.

De kleur van de nieuwe trappist wordt paars, "een kleur die zeer aanwezig is in de katholieke religie en ook de kleur van vriendschap", besluiten de brouwers.

