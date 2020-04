Brouwerij Alken-Maes haalt handgels uit bieren en ciders WDw

08 april 2020

14u54

Bron: Belga 5 Alken-Maes, brouwer van Maes Pils en Cristal, is erin geslaagd om antibacteriële handgels te maken door alcohol te onttrekken aan zijn ciders en bieren. Een Nederlandse producent zet de alcohol voor de brouwerij om in handgels.

Woensdag vond een eerste levering van telkens 2.000 flesjes handgel van 100ml plaats bij het Jessa Ziekenhuis in Hasselt, het CHR Verviers en de vzw Emmaüs. Alken-Maes en moederbedrijf Heineken willen samen in totaal zo’n 250.000 flesjes handgel produceren en verdelen in België en Nederland.

Cidrerie Stassen in Aubel van Alken-Maes heeft de technologie om alcohol te onttrekken aan cider en bier. Dat proces wordt gebruikt om alcoholvrije bieren en ciders te brouwen: de bieren en ciders worden eerst volgens het gewone gestandaardiseerd proces gebrouwen, met alcohol dus, om achteraf de alcohol eruit te halen.

Doneren

Bij het uitbreken van het coronavirus had de cidrerie een stock van 28.000 liter alcohol beschikbaar. "Al snel kwam het idee om dit te gebruiken om antibacteriële handgels te maken, en om die handgels ook te doneren aan lokale ziekenhuizen", klinkt het bij de brouwer.

"In samenwerking met onze collega’s van Heineken in Amsterdam, ons moederbedrijf, zijn we aan de slag gegaan met een werkgroep en met Hegron, een Nederlandse producent van handgels."

Evident dat het ziekenhuis bijzonder blij en dankbaar is dat bedrijven op deze manier hun steentje bijdragen Lieve Ketelslegers, woordvoerder Jessa Ziekenhuis

Woensdag vond een eerste levering van in totaal 6.000 flesjes handgel plaats. "Het veelvuldig wassen of het ontsmetten van de handen met alcoholgel is echt de belangrijkste manier om verdere besmetting tegen te gaan", zegt Jessa-woordvoerder Lieve Ketelslegers. "Deze schenking van Alken-Maes pakt deze pandemie bij de bron aan. Evident dat het ziekenhuis bijzonder blij en dankbaar is dat bedrijven op deze manier hun steentje bijdragen."

Met dit gebaar willen wij onze grote dankbaarheid uitdrukken voor onze helden in de zorg Brouwerij Alken-Maes



De brouwerij van Alken-Maes bevindt zich in het hart van de zwaar getroffen gemeente Alken. “We zijn hiermee gestart omdat we het belangrijk vinden om in onze lokale omgeving steun te betuigen aan de enorme inspanningen van de zorgverleners", aldus de brouwer. “Met dit gebaar willen wij onze grote dankbaarheid uitdrukken voor onze helden in de zorg.”

lees ook: Bedrijven produceren 1 miljoen liter extra handgel in strijd tegen coronavirus