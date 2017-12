Brouwer schrijft open brief naar organisatie Tournée Minérale: "Gezondheidsfundamentalisten halen mijn naam door het slijk" Mike Janssen

15u09 30 rv / Borgerhoff Mike Janssen van Brouwerij Wilderen neemt de organisatie van Tournée Minérale onder vuur. Brouwer en alcoholstoker Mike Janssen van Brouwerij Wilderen in de buurt van Sint-Truiden neemt het in een open brief op tegen de organisatoren van 'Tournée Minérale', de alcoholloze maand die in februari 2018 opnieuw wordt georganiseerd. "Ben ik dan een drugsfabrikant?", vraagt Janssen zich af. "I k ben gekrenkt in mijn eer als beroepsbrouwer en alcoholstoker."

Ben jij nu een drugsdealer of een drugsfabrikant, papa? Dat was de vraag die mijn twee tienerzoontjes me dinsdagochtend stelden. Ja, als ik de berichtgeving op de radio mag geloven wel. Uw vader is, met 3 miljoen gebrouwen en gestookte consumpties per jaar, de nieuwe Pablo Escobar van de lage landen. Maar gelukkig wel een drugsbaron die erkend is als Unesco-werelderfgoed.

Geen weerwoord

Genieten en genot zijn woorden die binnen afzienbare tijd tot het verleden horen. Het Vlaams expertisecentrum voor alcohol, illegale drugs, psychoactieve medicatie, gokken en gamen (VAD), de DrugLijn en Stichting tegen Kanker wil volgend jaar, met Tournée Minérale, weer meer dan 120.000 Belgen aanzetten om gedurende een maand geen druppel alcohol te drinken. Dat al die verslavingen onder een noemer van één organisatie zitten, zonder nuances of weerwoord van de sector, blijft me tegen de borst stoten. De huidige campagne dekt de lading niet.

Ik ben gekrenkt in mijn eer als beroepsbrouwer en alcoholstoker. Ben ik dan een drugsfabrikant? Gaat de politie binnenkort binnenvallen als we aan het produceren zijn? Ook ik wil gehoord worden in dit hele verhaal, nuances zijn op hun plaats. Stigmatiseren is méér dan 'hot' tegenwoordig.

Wereld op zijn kop

Jaarlijks ontvang ik honderdduizend bezoekers in de brouwerij en alcoholstokerij in Wilderen, meer dan honderd werknemers en jobstudenten -goed voor 39 voltijdse banen- verdienen bij mij hun kost. En dat allemaal in een bedrijf dat nu in een adem wordt genoemd in campagnes van een organisatie die zich bekommert om drugsverslaafden. Dit kunnen we gewoonweg niet pikken. Met welke middelen we ons als sector moeten verzetten? Dat zal nog moeten blijken. Maar onze stem mag nu wel wat harder klinken.

Ik ben al jaren lid van de Confederatie van Belgische Brouwers en ook van Vinum et Spiritus , de Belgische belangenvereniging van de sector distillateurs en wijnbouwers. Ik ben ook lid van Fevia, de federatie van de Belgische voedingsindustrie en ben bij Voka/Plato actief. In het netwerk worden duizenden ondernemers bijgestaan. Ik vind dat ik recht van spreken heb.

Die gezondheidsfundamentalisten halen mijn naam -en die van honderden collega's - door het slijk. Brouwer Mike Janssen

We hebben met Inbev (goed voor meer dan zevenhonderd miljoen hectoliter) de grootste brouwerij ter wereld en honderden kleinere brouwers en alcoholstokers zetten ons land op de kaart. Internationaal worden we geprezen voor ons vakmanschap, zelfs in die mate dat de Belgische biercultuur enkele maanden geleden werd uitgeroepen tot Unesco-werelderfgoed. In datzelfde land gaan we mensen nu oproepen om een maand lang niets te drinken van de zogenaamde 'drugsfabrikanten'...

Foute aanpak

Die gezondheidsfundamentalisten halen mijn naam -en die van honderden collega's- door het slijk. Het lijkt er op dat er een drooglegging zit aan te komen en dat we onze dranken nog meer over de grens moeten gaan slijten. Het moet maar eens gedaan zijn met al die onzin. Ik ben een zeer groot voorstander van BOB-campagnes en promoot die zelfs mee in mijn zaak. Als er iemand een glaasje te veel op heeft, bel ik met alle plezier een taxi. Een alcoholslot op elke nieuwe wagen vind ik een schitterend idee. Maar ik weet wel dat je mensen moet laten genieten van een leuk moment of een etentje met goed glas bier of een heerlijk aperitief. Drie miljoen consumpties verkopen we jaarlijks, we zijn blijkbaar een van de grootste dealers van de regio.

Wat is het volgende? Een maand geen pizza, chips, suiker of frieten? Ik denk dat de groep eet- en suikerverslaafden nochtans een stuk groter is. Brouwer Mike Janssen

Ja, ik ben tegen drankmisbruik. Drink, maar geniet met mate(n), een oude slogan die erg actueel blijft. Ik vind ook dat wie gedronken heeft niet achter het stuur van een auto moet zitten, zelf met een nultolerantie kan ik leven. Mij zal je nooit zien drinken als ik nog moet rijden. Maar ik laat mensen wel het plezier om te genieten van een glas alcohol en zet niet meer dan honderdduizend mensen aan om cafés en restaurants een maand lang van een deel van hun brood te beroven.

Deze organisaties moeten inzetten op de verslaafden, maar niet op 99 % levenslustigen en Bourgondiërs onder ons. Het percentage dat alcohol misbruikt mag niet de reden zijn om zo'n negatieve campagnes op poten te zetten. De sector wordt hard geraakt door zulke negativiteit. Wat is het volgende? Een maand geen pizza, chips, suiker of frieten? Ik denk dat de groep eet- en suikerverslaafden nochtans een stuk groter is.