Broodfokker die duizenden honden mishandelde krijgt effectieve celstraf en levenslang verbod op houden van huisdieren avh

19 maart 2018

10u06

Gerd Wellekens, de broodfokker die duizenden honden zwaar verwaarloosde en mishandelde, is door de correctionele rechtbank van Antwerpen veroordeeld tot zes maanden effectieve celstraf en 12.000 euro boete. Bovendien krijgt hij een levenslang verbod op het houden van huisdieren. Als hij dat verbod naast zich neerlegt, moet hij een dwangsom van 250 euro per vastgestelde overtreding betalen.

Wellekens was via de vennootschappen Just Dogs en Dogs Unlimited uitbater van de Antwerpse Puppykennel, de Kempenaars Kennel in Kasterlee en Milando Breeding in Temse. Hij verkocht duizenden pups, maar nam het niet te nauw met de verzorging en de huisvesting van de dieren.

Na het faillissement van Just Dogs in maart 2016 werden in de kennel in Kasterlee vierhonderd verwaarloosde en ondervoede honden aangetroffen. Ze hadden vlooien, oormijt, oorontstekingen, huidgezwellen, ingegroeide nagels, darmparasieten, etc. De dieren werden er weggehaald en ondergebracht in verschillende asielen. Begin 2017 werd ook Dogs Unlimited failliet verklaard.

Dierenrechtenorganisatie GAIA diende klacht in tegen Wellekens en stelde zich ook burgerlijke partij. De rechtbank kende de organisatie een schadevergoeding van 2.500 euro toe. Voorzitter Michel Vandenbosch reageerde zeer tevreden op het vonnis. "Een sterk signaal naar andere broodfokkers toe die denken dat ze zich te buiten mogen gaan aan dergelijke wanpraktijken."