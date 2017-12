Broodautomaten in Wommelgem uitgebrand Sander Bral

21u18

Bron: Eigen berichtgeving 5 Marc De Roeck

In Wommelgem zijn deze avond twee broodautomaten in vlammen opgegaan. Het is nog niet duidelijk wat de brand veroorzaakt heeft. Er vielen geen gewonden bij het incident. De twee automaten van bakkerij Pollet uit Oelegem (Ranst) stonden langs de Herentalsebaan. Bij de bakkerij staan ze voor een raadsel. “We denken niet aan kwaad opzet. Mogelijk gaat het om een kortsluiting, maar we weten het zelf nog niet”, klinkt het daar. De brand moet nog onderzocht worden.