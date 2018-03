Bron binnen Defensie levert bewijs: topfiguren binnen het leger manipuleerden informatie over F-16's SVM

21 maart 2018

17u47

Verschillende topfiguren binnen het leger wisten dat de Belgische toestellen langer kunnen meegaan dan voorzien én hielden die informatie actief tegen. Zeker drie generaals waren hierbij betrokken, meldt VRT NWS. Vier hoge luchtmachtofficieren zetten intussen tijdelijk een stap opzij.

De nieuwsdienst kreeg mails en documenten van een klokkenluider binnen Defensie. Die persoon kreeg in de zomer van 2016 informatie van straaljagerbouwer Lockheed Martin. Daaruit bleek dat de F-16's langer konden vliegen. De bron vraagt meer gedetailleerde cijfers om zeker te zijn.

Wanneer hij dat meldt aan kolonel Peter Letten, zijn overste en de beheerder van de vloot van de luchtvaart komt luchtmachtgeneraal Frederik Vansina rechtstreeks tussen bij de producent. Maar de klokkenluider zet door, al vraagt zijn overste hem wel om voorzichtig te zijn. In een mail schrijft die: "Zolang maar niemand gaat denken dat de F-16's meer dan 8.000 uren kunnen vliegen. Kijk goed uit!"

"Niet het juiste moment"

De resultaten van de Lockheed-studie komen binnen, maar bij de voorstelling van die cijfers aan een groep hogere officieren krijgt de klokkenluider van zijn overste de opmerking om de slide met de cijfers over de langere levensduur niet te gebruiken. "Het is niet het juiste moment. Het aankoopprogramma zit in een cruciale fase nu. We willen dit gevoelige moment niet verstoren."

De bron van VRT mailt de gegevens dan door naar twee generaals en projectleider Harry Van Pee. Daarin vraagt hij alles aan de stafchef en minister van Defensie Steven Vandeput (N-VA) over te maken, maar dat is blijkbaar nooit gebeurd.

Letten, Vansina, Van Pee en generaal Luc Roelandts zetten intussen tijdelijk een stap opzij. Ze willen het onderzoek naar het F-16-schandaal afwachten en hopen dat hun naam gezuiverd wordt.

"Vrij gerust in afloop"

Van Pee is "vrij gerust" in de afloop. "Ik ga enkele dagen op non-actief in de hoop dat de onderzoekers daardoor snel(ler) kunnen uitzoeken wat er nu echt gebeurd is", klinkt het.

Van Pee is binnen de luchtmacht specifiek verantwoordelijk voor het F-16-vervangingsdossier. Vanmorgen gaf hij toe dat hij wist dat de huidige exemplaren langer konden vliegen. Vandeput en Defensiechef Marc Compernol zouden daar nooit van op de hoogte gebracht zijn.

"Maar ik vond dat die studie overroepen was", klinkt het nu. "Wat mij betreft, kan er niet snel genoeg duidelijkheid komen." Hij blijft beschikbaar voor de onderzoekers. "Het spreek vanzelf dat van zodra de onderzoekers mij nodig hebben ze op mij kunnen rekenen."