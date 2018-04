Brommobiel gaat in vlammen op voor woning van eigenaar

LSI

01 april 2018

05u16

Bron: eigen berichtgeving

1

In Rekkem (Menen) is een brommobiel van het merk Aixam zaterdagnacht volledig in de as gelegd door een brand. Het voertuig stond voor de woning van de eigenaar geparkeerd en vatte iets voor drie uur om een nog onduidelijke reden vuur.