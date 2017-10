Bromfietsster zwaargewond na aanrijding met wagen 17u03

Bron: Belga 0 Google Maps Gisteren is in Antwerpen een vrouw van 20 zwaargewond geraakt op het kruispunt van de Amerikalei met de Montignystraat. De vrouw reed op een bromfiets en botste met een wagen. Mogelijk negeerde een van de bestuurders een rood licht. De bestuurder van de wagen was aanvankelijk nog een stukje doorgereden.

De jonge vrouw reed in de namiddag op haar bromfiets het kruispunt met de Amerikalei over in de richting van de Montignystraat. Tegelijk reed een wagen in noordelijke richting over de Amerikalei. De bestuurder van de wagen leek eerst van het ongeval weg te rijden, maar stopte uiteindelijk toch in de Belegstraat, nagezeten door een aantal getuigen.

Lees ook Twee wagens uitgebrand op Antwerpse Linkeroever

De bromfietsster raakte zwaargewond, werd ter plekke al verzorgd en is nadien naar het ziekenhuis overgebracht. De oorzaak van het ongeval wordt onderzocht. "Wellicht nam een van de bestuurders het niet te nauw met de verkeerslichten en het kwam tot een aanrijding. Wie van de twee er in de fout ging, moet nog blijken", zegt de lokale politie van Antwerpen. De twee betrokken voertuigen raakten zwaar beschadigd en moesten worden getakeld. Het ongeval veroorzaakte heel wat hinder. De verkeerspolitie kwam ter plaatse om het verkeer te regelen. In de kijkfile kwam het nog tot een kop-staartaanrijding met extra hinder tot gevolg. Bij die aanrijding vielen geen gewonden, aldus de politie.