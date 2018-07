Bromfietser (43) sterft na botsing met landbouwvoertuig, passagier lichtgewond

23 juli 2018

Bron: Belga

In het West-Vlaamse Vladslo is een 43-jarige man uit Diksmuide vandaag om het leven gekomen bij een zwaar verkeersongeval. Dat bevestigt de politie van de zone Polder. De bromfietser kwam in botsing met de vorken van een verreiker, een soort van vorkheftruck.