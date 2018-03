Bromfietser (22) omgekomen na aanrijding in Sint-Gillis-Waas Kristof Pieters

17 maart 2018

09u05 3 In de Holstraat in Sint-Gillis-Waas is vannacht een bromfietser om het leven gekomen na een aanrijding. Het zou gaan om een 22-jarige man. Het slachtoffer reed met zijn scooter op een vrijliggend fietspad richting Kemzeke. Ter hoogte van de kruising met de Holstraat werd hij aangereden door een personenwagen.

De klap was bijzonder hevig. De bestuurder en passagier van de scooter kwamen ten val. Die laatste was gewond, maar de bestuurder van de bromfiets was er veel erger aan toe. De hulpdiensten probeerden het slachtoffer nog te reanimeren maar hij overleed ter plaatse. De auto belandde na de botsing zo'n 50 meter verder op zijn dak in de gracht naast de weg. De automobilist raakte licht gewond. Het parket stuurde een verkeersdeskundige ter plaatse om de omstandigheden van het ongeval te onderzoeken.

