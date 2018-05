Brokstukken vallen van viaduct E17 in Gentbrugge Jeffrey Dujardin

27 mei 2018

20u51

Bron: Eigen berichtgeving 10 "Het is een gekend probleem en het blijft maar gebeuren", zegt Frederik Van Nespen. Hij reed vandaag op de Land van Rodelaan in Gentbrugge toen hij op het fietspad onder het viaduct van de E17 brokstukken vond.

Hij nam foto's van de brokstukken en deelde ze op 'Viaduk Kaduk'. Een bewonersgroep die via Facebook oplossingen zoekt voor geluids- en fijnstofproblemen rond het viaduct in Gentbrugge & Ledeberg. "Ze waren vuistdik, maar je kan zeker zijn dat het stuk een arm lang was toen het van het viaduct afbrak", zegt Frederik.

"Ik passeer er met mijn twee jonge kinderen meermaals per dag. Stel je voor dat iemand gewond raakt. Het is echt een groot gevaar." En het is niet de eerste keer dat zoiets voorkomt. "De buurtbewoners hebben vorige week nog stukken zien liggen. Hoe dan ook is het onbegrijpelijk dat ze er niets aan doen."

Het bijna vijftig jaar oude viaduct ondergaat normaal pas in 2020 een grondige renovatie. "Voor de veiligheid moet er nu al een net komen, toch?" vraagt Frederik zich af. Er zijn wel politici en buurtbewoners die oplossingen voorstellen, zoals het omleiden van het verkeer via de R4.

Bij onveilige gebouwen of instortingsgevaar komt de stadsarchitect en de brandweer ter plaatse om vast te stellen hoe de plek veiliger kan worden gemaakt voor het verkeer.