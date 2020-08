Exclusief voor abonnees

Broer vermoorde Sofie Muylle: “Ik kan de zee niet meer zien. Dan denk ik aan wat mijn zus is aangedaan”

Bjorn Maeckelbergh

31 augustus 2020

05u00

Op een ijskoude zondag 22 januari 2017 werd Sofie Muylle dood teruggevonden op het strand van Knokke. Haar bloes zat binnenstebuiten en haar panty was naar beneden getrokken. Meer dan drie jaar heeft haar broer Stan Muylle (36) gezwegen. Hij kon er gewoon niet over praten. Omdat het allemaal zo confronterend was. Omdat het ook een smet bracht op veel mooie herinneringen. Nu heeft hij de klik gemaakt en wil álles weten en gezien hebben voor het proces start. “Wat me extra nijdig maakt, is dat hij uren met haar bezig is geweest. Hij had úren de tijd om te beslissen om haar te laten leven. Maar hij koos ervoor dat Sofie er vandaag niet meer is.”