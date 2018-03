Broer vermoorde Linda Doms bleef zitten tijdens moordfilm zus: "Hardy is meest perverse, lafste loser in onze geschiedenis" Veronique Coopmans FT

01 maart 2018

11u04

Bron: Eigen berichtgeving, belga 0 In het Tongerse hof van assisen, waar verkrachter en moordenaar Renaud Hardy (55) terechtstaat, worden vandaag de laatste getuigen gehoord. De minderjarige dochter van actrice Veerle Eyckermans stond als eerste gepland, maar deed haar verhaal uiteindelijk niet. De twee broers, een nicht en het metekind van de vermoorde Linda Doms (52) wel.

Antwoorden. Dat hadden de broers van de vermoorde Linda Doms, Willem en Luc Doms, verwacht. Willem kreeg ze niet, zei hij deze voormiddag. "Heel jammer, al verbaast het me niet. Het is altijd hetzelfde met die man. Hij is te laf om antwoorden te geven."

Sinds de feiten in september 2015 is het leven van het gezin van Willem Doms ingrijpend veranderd, lichtte hij toe. "Het is alsof we in een film zijn terechtgekomen. Eerst geloof je het niet. Het is waanzin, denk je." Hij en zijn broer hebben het hele proces gevolgd. Opvallend: Willem was een van de weinige burgerlijke partijen die tijdens de vertoning van de moordfilm, waarin Hardy filmde hoe hij Linda om het leven bracht, in de zaal bleef zitten. "Ik moest die film zien om antwoorden te krijgen. Tevergeefs", zei de man.

Lief, warm persoon

Tijdens het onderzoek haalde Hardy regelmatig aan dat Linda Doms hem "Parkinsonneke" genoemd had, en dat dat de aanleiding was om haar te verkrachten en te vermoorden. "Een aanfluiting van alle logica", aldus Doms' broer. "Ze zou nooit met iemands ziekte lachen. Hij verschuilt zich daar nu achter. Mijn zus was net een persoon die altijd klaar stond voor andere mensen, hoewel ze zelf op het einde ook op de sukkel was. Zo heeft ze bijvoorbeeld alles voor mijn ouders gedaan, op het einde van hun leven."

"Linda was een goed, lief, warm persoon", sloot hij af. "Haar leven is zinloos gestopt, door een narcist die er waarschijnlijk fier op is te zeggen dat hij in de geschiedenisboeken zal belanden. Ja, dat klopt, maar dan wel in de categorie van de meest perverse, lafste loser in onze geschiedenis."

Naaktfoto's

Daniëlle, een nicht van Doms, vertelde deze middag dat Hardy haar ooit het voorstel had gedaan om naaktfoto's te laten maken. "Linda en ik zaten in een taverne waar Hardy binnenkwam", zei de vrouw. "Hij ging dan snel zijn fototoestel halen en begon meteen foto's te maken. Ik wilde dat niet. Ik vroeg hem die meteen te wissen. Hij was van plan een fototentoonstelling te houden met onder meer naaktfoto's. Hij gaf me zijn kaartje, maar ik heb dat direct weggesmeten."

Een ander bizar voorval in die taverne was dat Hardy tijdens een klaagzang over zijn Parkinson en over te weinig seks vertelde dat hij seks met zijn poetsvrouw had. Daarop haalde Hardy het slipje van die vrouw uit zijn broekzak. Die rare ontmoeting met Hardy dateerde van ongeveer anderhalf jaar voor de dood van Linda.

"Linda zag altijd het goede in de mensen"

Net zoals haar broers, verklaarde ook de nicht van Doms dat Linda altijd het goede in de mensen zag. "Linda vertelde mij over de agressie en de opdringerigheid van Hardy, maar ze voegde eraan toe dat de medicatie voor zijn Parkinson mogelijk aan de oorzaak lag," getuigde Daniëlle, die na de feiten op Linda psychologische hulp zocht. Over die parkinsonmedicatie ging het deze week al.

Daniëlle vertelde nog dat zij en Linda twee handen op een buik waren. Ze vroeg zich af waarom Linda dood moest. "Iemand die zo mooi in het leven stond en in de bres sprong voor iedereen. Ze haalde het beste in de mensen naar boven. Net zij moet dan zo gruwelijk aan haar einde komen."

Moedige getuigenis van metekind

Ook M. (26), doctoraatsstudente en metekind van Linda Doms legde een moedige getuigenis af over haar tante. Toen ze klein was, deed Linda leuke dingen met haar, cadeautjes voor haar verjaardag, samen op stap. Toen ze ouder werd en ging studeren nam het contact wat af. "Maar we spraken nog regelmatig af en belden elkaar ook. Dat duurde dan minstens een uur. Linda praatte veel, maar altijd vanuit een goede inborst."

Alles in het leven van Linda zat goed volgens M., zowel privé als op het werk. Het enige negatieve wat eruit sprong was Renaud Hardy. Linda had haar toevertrouwd dat Hardy Parkinson had en dat ze dat erg vond. "Hij doet soms wat rare dingen en wordt dan wat agressief. Maar dat komt door de medicatie die hij neemt" had ze verteld. Ze had M. ook verteld over het incident met het loodjesgeweer. "Toen ik hoorde dat Linda overleden was, en dat het een gewelddadig overlijden was, ben ik daar ook onmiddellijk mee naar de politie gestapt", gaf de doctoraatsstudente mee.

"Er is een voor en een na"

Ook voor haar was de impact enorm, geeft ze in tranen toe. "Er is echt een voor en een na. Ik heb lang niet kunnen werken, heb mij dan herpakt en proberen te focussen op de goede dingen. Zij was trots op mij, op mijn studie, maar ik was ook trots op haar, over hoe ze in het leven stond en omging met de kinderen in de school. Al die slechte dingen mogen het goede niet overschaduwen. Linda was een hele lieve, ingoede vrouw, ik heb alleen maar goede herinneringen aan haar." Ze beschreef nog dat Linda soms spontaan begon te dansen en mee te zingen als er een mooi liedje speelde in het winkelcentrum. "Toen was ik daar een beetje beschaamd over, nu probeer ik dat zelf ook te doen."

Hartverscheurend geluidsfragment

P. (36), een ex-collega van Linda, speelde enkele minuten later een geluidsfragment af in de assisenzaal die die uitspraak perfect illustreerde. De aanwezigen hoorden hoe Linda vol overgave een liedje zong op zijn afscheidsfeestje op het werk, toen hij voor psycholoog ging studeren. Haar lachende, vrolijke stem galmde door de assisenzaal. Vol overgave. Het was hartverscheurend voor de familie van het slachtoffer en liet niemand in de assisenzaal onbewogen.

Ex-collega P. benadrukte dat Linda ook vol overgave in haar werk stond. Ze had gebarentaal geleerd om te kunnen communiceren met slechthorenden en was constant op zoek naar vormen om te communiceren met slechtziende kinderen of kinderen met emotionele problemen. Ze bleef soms tot ’s nachts op om praktische oplossingen te vinden voor kinderen met motorische problemen. Het was dan ook geen wonder dat die kinderen, haar kinderen, een belangrijke rol speelden op haar begrafenis. "We hebben samen met de kinderen ook de kist versierd", getuigde P. sterk maar soms toch overmand door emotie.

"Met foto's, etiketten. Een jongen heeft een videofragment speciaal voor haar gemaakt" (P. kan zijn tranen met moeite bedwingen, emotie overheerst ook in de assisenzaal). Hij kon zelf niets brengen op de begrafenis maar wilde wel persoonlijk iets doen voor haar. "De kinderen die slechthorend waren, hebben een tekst geschreven en zelf voorgebracht. De andere kinderen hebben werkjes gemaakt, gedichtjes geschreven. Ze waren er allemaal en ze waren er volledig kapot van. En nu, na meer dan twee jaar, wordt Linda nog steeds gemist bij de meer dan honderd volwassenen en kinderen in de instelling", sloot P. zijn getuigenis af.

Verkrachting, moord en moordpogingen

Hardy staat terecht voor de verkrachting met foltering van en de moord op de 82-jarige Maria Walschaerts en de 52-jarige Linda Doms. Hij staat ook terecht voor twee moordpogingen, waaronder die op actrice Veerle Eyckermans. Vandaag staan nog een vijftal getuigen gepland. In de namiddag komen twee zussen en de moeder van Hardy aan het woord.