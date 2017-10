Broer van 'De Reus' getuigt: "Hij heeft me alles opgebiecht vlak voor hij stierf" HA

19u06

Bron: VTM NIEUWS 237 De broer van 'De Reus' van de Bende van Nijvel heeft in een straffe getuigenis op VTM NIEUWS verteld hoe hij te weten is gekomen dat zijn broer in de jaren tachtig betrokken was bij de misdaadbende. "Op zijn sterfbed heeft hij toegegeven dat hij bij de Bende van Nijvel zat", zegt de man uit Dendermonde, die anoniem wil blijven.

"Hij heeft me niet gezegd wat hij gedaan heeft, maar hij heeft wel hints gegeven over wat er gebeurd is", zegt de duidelijk geëmotioneerde man in het interview.



C.B., een ex-rijkswachter uit Aalst en voormalig lid van elite-eenheid Groep Diane, bekende twee jaar geleden op zijn sterfbed niet dat hij 'De Reus' was, die conclusie trok zijn broer achteraf zelf. De man kon in het begin naar eigen zeggen niet geloven dat wat zijn stervende broer hem opgebiecht had de waarheid was. "Ik heb dat in het begin genegeerd. Het was moeilijk. Dat kon mijn broer niet zijn."



Vandaag is de Dendermondenaar ervan overtuigd dat zijn broer 'De Reus' was in de beruchte bende. "Ik herken zijn bril en fysionomie. Ik heb mijn broer ook jaren gekend natuurlijk."



Waarom hij nu pas naar buitenkomt met zijn verhaal? "Om die last kwijt te geraken. Ik heb zelf die periode meegemaakt van de Bende van Nijvel. En dan hoor je dat je broer daarbij betrokken is... Ik denk niet dat iemand zich dat kan voorstellen", besluit de man.