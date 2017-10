Broer van 'De Reus' getuigt bij VTM NIEUWS 19u35

Bron: vtmnieuws.be

"Mijn broer was 'De Reus' van de Bende van Nijvel. Hij heeft me alles opgebiecht vlak voor hij stierf". Dat vertelt een man uit Dendermonde exclusief aan VTM NIEUWS. Zijn broer was toen lid van een elite-eenheid van de rijkswacht. Het gerecht hecht veel geloof aan de piste dat een van de prominente leden van de Bende een rijkswachter was.