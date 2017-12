Broer van 'De Reus' bezorgt speurders twee nieuwe tips HA

15u27

Bron: Twitter, Belga, VTM NIEUWS 0 Twitter Ex-rijkswachter Christiaan B. bekende op zijn sterfbed aan zijn jongere broer dat hij betrokken was bij de Bende van Nijvel. In de zaak van de Bende van Nijvel is de broer van Christiaan B., de overleden ex-rijkswachter die beschouwd wordt als 'De Reus' van de Bende van Nijvel, opnieuw verhoord. Dat meldt zijn advocaat Geert Lenssens op Twitter. De man werkt volgens de advocaat mee aan het onderzoek en zou de speurders twee tips hebben bezorgd.

Het gerecht onderzoekt het nieuwe spoor naar Christiaan B. sinds februari 2017. Toen werd een pv opgesteld waarin staat dat slachtoffer David Van de Steen gecontacteerd was door iemand hem inlichtte over ex-rijkswachter B. Die zou volgens zijn broer op zijn sterfbed twee jaar geleden gezegd hebben dat hij betrokken was bij de Bende van Nijvel. Christiaan B. maakte tot begin de jaren 80 deel uit van de Groep Diane, de speciale eenheid van de Belgische rijkswacht.

De broer van Christiaan B. werd al enkele keren verhoord in het onderzoek. Volgens de speurders gaf hij pas in het derde verhoor formeel toe dat zijn broer hem vertelde dat hij aan feiten van de Bende deelnam. Geert Lenssens bevestigde aan VTM NIEUWS dat de broer opnieuw verhoord is. De man zou aangegeven hebben in welke richting de speurders moeten zoeken om mogelijke andere daders te kunnen identificeren. Meer details wilde de advocaat in het belang van het onderzoek niet kwijt.

Broer van chris bonkoffsky opnieuw verhoord in #bendevannijvel, bevestigt mee te werken aan onderzoek met twee tips pic.twitter.com/ATIzBsdI4t Geert LENSSENS(@ geertlenssens) link