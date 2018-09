Broer van dader schietpartij Luik beschuldigd van overval ADN

19 september 2018

20u37

Bron: Belga 0 Dimitri Herman, de broer van de dader van de dodelijke schietpartij in Luik, is gisteren opgepakt na een overval op een winkel in Forrières in de provincie Luxemburg. Onderzoek moet uitwijzen of hij ook verantwoordelijk is voor een andere overval de dag voordien in Saint-Hubert, meldt het parket van Luxemburg.

De overvallen gebeurden op winkels van de keten Déma in Saint-Hubert en Forrières maandag en dinsdagmiddag. Dimitri Herman is de hoofdverdachte, schrijft l'Avenir du Luxembourg.

Herman is in beschuldiging gesteld voor diefstal met geweld voor de eerste gewelddaad. Hij heeft de feiten bekend. Het onderzoek moet nog uitwijzen of hij ook verantwoordelijk is voor de tweede overval. De man verschijnt vrijdag voor de raadkamer van Marche-en-Famenne.



Benjamin Herman, de broer van Dimitri, werd op 28 mei neergeschoten door de politie, nadat hij zelf drie mensen, twee politieagenten en een 22-jarige jongeman, had gedood.