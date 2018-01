Broer van Cercle-icoon aangereden na Cercle-Roeselare: "Blijven hopen dat Alexander wakker wordt" Mathias Mariën

29 januari 2018

18u32

Een supporter van Cercle Brugge vecht in het ziekenhuis voor zijn leven na een zwaar verkeersongeval na de wedstrijd Cercle-Roeselare in 1B. Alexander Boi, broer van Cercle-icoon Frederik Boi, werd zaterdagavond vlak voor zijn huis in de Doornstraat in Brugge aangereden door een wagen en liep een zwaar hersentrauma op.

Voor de familie is het bang afwachten. “Er is nog een kans dat Alexander wakker wordt. Daar trekken we ons aan op”, zegt Frederik.

Het ongeval gebeurde zaterdagavond even na 20 uur. Alexander Boi (39) – een fervent aanhanger van Cercle Brugge – had net de wedstrijd bijgewoond en bleef na de aanrijding roerloos liggen. De man moest ter plaatse gereanimeerd worden. De dokters houden hem nu in een kunstmatige coma. De komende dagen zullen de dokters verdere onderzoeken uitvoeren om te kijken welke impact het ongeval heeft gehad op zijn hersenen.

De toestand van Alexander, vader van drie jonge kinderen, blijft uiterst kritiek. Uit de eerste vaststellingen van de politie blijkt dat het om een spijtig ongeval ging. Van overdreven snelheid of alcoholgebruik bij de aanrijder was geen sprake.