Broer van Benjamin Herman spoorloos: "Zou dood broer willen wreken" IB

20 juni 2018

06u11

Bron: Belga 62 De politie is op zoek naar de broer van Benjamin Herman, de dader van de schietpartij in Luik op 29 mei. Dat meldt Sudpresse vandaag. De 34-jarige Dimitri Herman zou te kennen gegeven hebben de dood van zijn broer te willen wreken.

Benjamin Herman werd op 28 mei doodgeschoten door de politie, nadat hij zelf drie mensen, twee politieagenten en een 22-jarige jongeman, had gedood.

Dimitri Herman is voorlopig spoorloos.

Net als zijn broer heeft Dimitri Herman al heel wat op zijn kerfstok. Hij pleegde onder andere in 2008 met broer Benjamin een gewapende overval op een supermarkt in Marche-en-Famenne. Ze maakten 180 euro buit en vluchtten nadien weg met een auto met gestolen nummerplaten. De broers kampten volgens het onderzoek met een heroïneverslaving. Opnieuw samen met zijn broer en nog een kompaan overviel Dimitri Herman ook een bloemist in Rochefort.

Na de aanslag in Luik werd Dimitri Herman al eens even opgepakt door de politie. Na ondervraging mocht hij alweer beschikken. Hij zou niet wraakzuchtig zijn, klonk het toen.