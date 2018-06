Broer van Benjamin Herman ontkent dat hij gezocht wordt: "Wil het verleden vergeten" IB

20 juni 2018

06u11

Bron: Belga 261 Dimitri Herman, de broer van de dader van de schietpartij in Luik, ontkent gezocht te worden door de politie, en geeft aan dat hij zijn verleden wil vergeten.

De Sudpresse-kranten schreven vandaag dat de politie op zoek is naar de broer van Benjamin Herman, de dader van de schietpartij in Luik op 29 mei. De 34-jarige Dimitri Herman zou te kennen gegeven hebben de dood van zijn broer te willen wreken. In de loop van de ochtend schreef Sudpresse dat het zich baseerde op een oud opsporingsbericht dat maandagavond verkeerdelijk naar enkele politiezones verstuurd zou zijn.

De dag na de aanslag werd Dimitri op zijn werk opgepakt door de politie, om als getuige verhoord te worden. Na dat verhoor werd hij weer vrijgelaten.

Benjamin Herman werd doodgeschoten door de politie, nadat hij zelf drie mensen, twee politieagenten en een 22-jarige jongeman, had gedood.

Bij het federaal parket geven ze ook te kennen dat er geen dossier loopt tegen Dimitri Herman.