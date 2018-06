Broer van Benjamin Herman: "Ik begrijp niet waarom men mij als slechterik opvoert. Ik wil gewoon mijn leven voortzetten" IB ADN

20 juni 2018

06u11

Bron: Belga 294 Dimitri Herman, de broer van de dader van de schietpartij in Luik, ontkent gezocht te worden door de politie, en geeft aan dat hij zijn verleden wil vergeten. B ij het federaal parket geven ze ook te kennen dat er geen dossier loopt tegen Dimitri Herman.

De Sudpresse-kranten schreven vandaag dat de politie op zoek is naar de broer van Benjamin Herman, de dader van de schietpartij in Luik op 29 mei. De 34-jarige Dimitri Herman zou te kennen gegeven hebben de dood van zijn broer te willen wreken. In de loop van de ochtend schreef Sudpresse dat het zich baseerde op een oud opsporingsbericht dat maandagavond verkeerdelijk naar enkele politiezones verstuurd zou zijn.

Al drie jaar niet meer gesproken

Dimitri Herman heeft vandaag op een persconferentie in Grâce-Hollogne zijn smart geuit en steun betuigd aan de families van de slachtoffers van de schietpartij in Luik. Met zijn broer Benjamin Herman had hij sinds bijna drie jaar geen enkel contact, zo verklaarde hij.

"Toen hij op penitentiair verlof was, sprak hij me over zijn godsdienst. Omdat ik niets wilde weten en er niets over wilde horen, wond hij zich op en er ontstond een dispuut. Ik heb hem sindsdien niet meer ontmoet", legde een erg emotionele Dimitri Herman uit. "Maar hij heeft me nooit gezegd dat hij was geradicaliseerd. Hij heeft zijn overtuigingen steeds aan de familie verborgen. Wat hij heeft gedaan, is onvergeeflijk. Ik ben echt boos op hem en ik zal zijn daad nooit begrijpen."

Dimitri Herman vroeg aan de media om te stoppen met over hem te berichten. "Ik begrijp niet waarom men mij als slechterik opvoert terwijl ik gewoon mijn leven wil voortzetten", besloot hij.

Werkgever verdedigt Dimitri Herman

De dag na de aanslag werd Dimitri op zijn werk opgepakt door de politie, om als getuige verhoord te worden. Na dat verhoor werd hij weer vrijgelaten. Als gevolg van de politiefout die Dimitri Herman nu in een kwaad daglicht stelde, stond zijn werkgever er vandaag op het woord te nemen op de persconferentie, om de broer van te verdedigen. Hij vond het niet kunnen dat zijn werknemer door de politie als gezocht werd gesignaleerd, terwijl dat niet het geval is.

Dimitri probeert met het verleden te leven. Met wat nu is gebeurd is dat niet mogelijk."

De bedrijfsleider onderstreepte ook diens goede trouw. "Hij beging de schietpartij niet, hij is geen publieke vijand", sprak Alain Klinkenberg, algemeen directeur van Ateliers du Monceau uit Grâce-Hollogne. "Dimitri probeert met het verleden te leven. Het is een regelmatige werknemer die zijn problemen probeert achter zich te laten. Sinds nu bijna drie jaar probeert hij een normaal leven terug te vinden. Met wat nu is gebeurd is dat niet mogelijk."

Benjamin Herman werd doodgeschoten door de politie, nadat hij zelf drie mensen, twee politieagenten en een 22-jarige jongeman, had gedood.