Broer van Abdeslam opgepakt in verband met gewapende overval in Molenbeek ep

24 februari 2018

06u17

Bron: Belga 126 De grote broer van terreurverdachte Salah Abdeslam, Mohamed, is onder aanhoudingsbevel geplaatst in verband met de gewapende overval op ambtenaren van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek op 23 januari. Dat schrijven La Dernière Heure en de kranten van Sudpresse vandaag en het nieuws wordt bevestigd door het Brusselse parket.

Volgens zijn advocaat, meester Nathalie Gallant, ontkent de man elke betrokkenheid bij de feiten. Naast Mohamed Abdeslam is nog een tweede man aangehouden. Beiden verschijnen woensdag voor de Brusselse raadkamer.

70.000 euro

De overval vond dinsdagnamiddag 23 januari even na 14.00 uur plaats. Hoewel er op het gemeentehuis van Sint-Jans-Molenbeek elektronisch kan betaald worden, zijn er nog veel mensen die in cash betalen. Dat geld wordt dan ook regelmatig naar de bank gebracht. Die dag waren drie bedienden van de gemeente op weg naar de bank toen ze bij hun aankomst aan de bank overvallen werden door een persoon met een mes. Die ging er vervolgens met het geld vandoor. Het Brusselse parket wou uit veiligheidsredenen het precieze bedrag niet kenbaar maken maar welingelichte bronnen spreken over 70.000 euro.

"Op donderdag 22 februari werden vier personen gearresteerd en gisteren werden ze voor de onderzoeksrechter geleid", zegt Brussels parketwoordvoerster Ine Van Wymersch. "De onderzoeksrechter heeft twee van hen onder aanhoudingsbevel geplaatst en in verdenking gesteld voor diefstal met geweld in bende met wapenvertoon. Één van die personen is Mohamed Abdeslam. De andere twee personen werden vrijgelaten."

Omdat het gerechtelijk onderzoek nog loopt, kan het parket voorlopig geen verdere commentaar geven.