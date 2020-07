Broer Sofie Muylle kijkt dader in de ogen, raadkamer verwijst emotionele Alexandru Caliniuc naar assisen Bjorn Maeckelbergh

17 juli 2020

10u52 32 Hij was wat onwennig, stapte de rechtbank van Brugge binnen zonder iets te zeggen, maar wilde er vandaag absoluut zelf bij zijn: Stan Muylle (36) zat vanochtend voor het eerst in dezelfde ruimte als de vermeende doder van zijn jongere zus Sofie.“Hij vindt het belangrijk om de dader in de ogen te kijken en hoopt dat die eindelijk de waarheid zal vertellen”, zei zijn advocaat Filip De Reuse bij aanvang van de raadkamer. Die besliste om de verdachte door te verwijzen naar assisen. Die weende tijdens het voorlezen van de beslissing en zei dat hij dit niet heeft gewild.



Stan Muylle is vijf jaar ouder dan zijn zus Sofie en had met haar een goede band. In de ochtend van 22 januari 2017 ging ze een luchtje scheppen tijdens een avondje uit met haar nieuwe vriend. Een wandelaar vond haar zeven uur later dood terug op het strand in Knokke. Haar bloes zat binnenstebuiten gekeerd, haar panty’s waren gescheurd en haar slip zat niet goed. Sofie Muylle werd 27 jaar.



Stan Muylle arriveerde vanochtend met zijn vrouw in de rechtbank van Brugge. De raadkamer boog zich deze ochtend over de doorverwijzing van Alexandru Caliniuc, de nu 26-jarige Roemeen die ervan wordt verdacht Sofie Muylle op het strand te hebben verkracht en gefolterd tot de dood. Ofwel zal hij zich moeten verantwoorden voor assisen waar hij levenslang riskeert, ofwel voor de correctionele rechtbank waar hij mogelijk wegkomt met een maximale celstraf van 10 jaar. Volgens zijn advocaten Pieter Filipowicz en Chantal Van Den Bosch is Alexandru Caliniuc niet verantwoordelijk voor haar overlijden. Ze verwijzen daarvoor naar een deskundigenverslag dat zegt dat Sofie Muylle waarschijnlijk stierf door onderkoeling – het vroor die nacht op het strand, met een temperatuur tot min drie graden. Zijn advocaten menen dat hij Sofie ook niet heeft gefolterd.

“Seksueel roofdier”

Filip De Reuse – advocaat van Stan Muylle – kan zich in die piste niet vinden: “Wij kunnen niet geloven dat hij Sofie half bewusteloos vond, zoals hij beweert. Uit alles blijkt dat hij een seksueel roofdier is dat op zoek was tot het iemand vond. Nadien is hij blijven ronddraaien, als een leeuw rond zijn prooi. Als een pyromaan rond zijn vuur.” Het is bekend dat Alexandru Caliniuc op de plaats van de misdaad foto’s en video’s maakte van een stervende Sofie Muylle. De beelden stonden maanden later bij zijn arrestatie nog op zijn gsm. “Dat doet een pyromaan ook”, zegt Reuse. “Omdat hij trots is op zijn verwezenlijking. Bij de verdachte hier is dat hetzelfde: om in zijn zieke geest na te genieten. De broer van Sofie Muylle verliet na afloop aangedaan de rechtbank. Volgens zijn advocaat is hij opgelucht dat er een eerste horde is genomen, richting assisen.



Het gezin Muylle uit Roeselare werd al vaker zwaar op de proef gesteld. Stan Muylle verloor jaren terug zijn moeder aan kanker. Ook zijn broer is overleden. Sinds drie jaar bezoekt hij ook regelmatig het graf van zijn enige zus Sofie.

