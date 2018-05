Broer Salah Abdeslam mag gevangenis verlaten met enkelband TK

24 mei 2018

18u22

Bron: VRT 0 Mohamed Abdeslam, de broer van terrorist Salah Abdeslam, mag de gevangenis verlaten. De man zat in voorhechtenis omdat hij mogelijk betrokken was bij een gewapende overval. Hij blijft verdacht, maar mag nu toch naar huis met een enkelband.

De overval in kwestie vond begin dit jaar plaats in het gemeentehuis van Molenbeek. Daar bedreigde een persoon met een mes drie werknemers, waar na hij aan de haal ging met zo'n 70.000 euro. Er werden twee personen aangehouden in de zaak, waaronder dus de broer van Salah Abdeslam, maar beiden ontkennen de feiten. Of Mohamed de overval gepleegd heeft, is niet duidelijk.