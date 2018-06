Broer Salah Abdeslam bekent overval op geldtransport in Molenbeek: nu ook overvallen ambtenaar verdacht kg

Mohamed Abdeslam, de broer van terrorist Salah Abdeslam, heeft bekend dat hij een rol heeft gespeeld in de overval op ambtenaren van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek. Dat melden de kranten van Sudpresse en het nieuws wordt bevestigd door de advocaat van Abdeslam. In het dossier is vandaag een derde verdachte, één van de overvallen ambtenaren, in verdenking gesteld, zo bevestigt dan weer het Brusselse parket.

De overval vond op 23 januari plaats toen drie bedienden zo'n 70.000 euro naar de bank brachten. Bij hun aankomst aan de bank werden ze overvallen door een persoon met een mes, die er met het geld vandoor ging. Een maand later werden vier personen opgepakt, van wie er twee onder aanhoudingsbevel werden geplaatst. Eén van die twee was Mohamed Abdeslam, die tien jaar voor de gemeente Sint-Jans-Molenbeek had gewerkt en op de hoogte was van de geldtransporten.

Abdeslam als tussenpersoon

Zowel Abdeslam als Youssef B. ontkenden elke betrokkenheid bij de overval, al wezen ze wel in elkaars richting. Mohamed Abdeslam heeft nu bekend dat hij een rol als tussenpersoon heeft gespeeld, zo meldt zijn advocaat. Hij zou informatie over het geldtransport gekregen hebben van een ambtenaar, Pierre-Raphaël C., en die doorgegeven hebben aan Youssef B. Die Youssef B. zou dan de twee ambtenaren die het geld vervoerden, Pierre-Raphaël C. en een ex-vriendin van Mohamed Abdeslam, overvallen hebben.

Ambtenaar verdacht

Pierre-Raphaël C. werd vandaag in verdenking gesteld van diefstal met geweld of bedreiging maar door de onderzoeksrechter vrijgelaten onder voorwaarden. De ex-vriendin van Mohamed Abdeslam werd vooralsnog niet in verdenking gesteld. Youssef B. heeft van zijn kant nog geen bekentenissen afgelegd. Zowel hij als Mohamed Abdeslam werden eind mei onder elektronisch toezicht geplaatst in het kader van dit dossier.