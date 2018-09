Broer Abdeslam staat terecht voor overval op geldtransport: "Ik ben het zwarte beest, ik ben de te treffen man" mvdb

10 september 2018

17u53

Mohamed Abdeslam, de broer van terroristen Salah en Brahim Abdeslam, is vandaag voor de Brusselse rechter verschenen voor de overval op een geldtransport in Molenbeek waarbij begin dit jaar ongeveer 70.000 euro werd buitgemaakt. Mohamed g af eerder toe een rol als bemiddelaar en als chauffeur te hebben gespeeld. Ook twee andere medebeklaagden staan terecht.

Ondanks een vraag tot uitstel besliste de correctionele rechtbank om het beklaagdenverhoor aan te vatten. Mohamed Abdeslam kwam omstreeks 14 uur toe op de rechtbank, in het gezelschap van zijn advocaat Yannick De Vlaeminck. Zijn medebeklaagden, jeugdvriend Youssef B. en (ambtenaar) Pierre-Raphaël C., waren eveneens aanwezig op de zitting.

Op 23 januari van dit jaar werden drie ambtenaren van de gemeente Sint-Jans-Molenbeek kort na 14 uur overvallen toen ze een som van bijna 70.000 euro gingen binnenbrengen bij de bank op het IJzerplein. Een persoon, gewapend met een mes, eiste het geld op en sloeg op de vlucht met de buit. Een maand later werden vier personen opgepakt, onder wie ook Mohamed Abdeslam, die in het verleden voor het gemeentebestuur van Molenbeek had gewerkt en op de hoogte was van regelmatige geldtransporten.

Ambtenaar Pierre-Raphaël C.

In juni gaf hij toe een rol als bemiddelaar en als chauffeur te hebben gespeeld. Hij zou geïnformeerd zijn door Pierre-Raphaël C., een ambtenaar, dat een aanzienlijke som geld naar de bank zou worden gebracht, en liet dit weten aan Youssef B. Hij zou de overval hebben uitgevoerd terwijl een ex-vriendin van Mohamed Abdeslam en Pierre-Raphaël C. het geld transporteerden.

Mohamed Abdeslam bleef vandaag bij zijn verklaringen dat hij het opzet had georchestreerd met jeugdvriend Youssef B. en met de hulp van Pierre-Raphaël C., maar die twee ontkennen elke betrokkenheid. "Ik, mijnheer Abdeslam, ik ben het zwarte beest. Ik ben de te treffen man", sprak Mohamed Abdeslam. "Ik zeg u, Pierre-Raphaël C. was op de hoogte. Hij speelde ons de inlichtingen door en aanvaardde deel te nemen aan de overval". Youssef B. voerde de overval uit. Nadien is Abdeslam laatstgenoemde met de auto gaan oppikken. "Hij stapte achteraan in de wagen, met de zakken (met geld)", preciseerde Abdeslam.

Hij had mij niet nodig om het te weten, want hij heeft zelf op de dienst Ontvangsten gewerkt Verdachte Pierre-Raphaël C. over Mohamed Abdeslam

Pierre-Raphaël C. verklaarde nergens bij betrokken te zijn. "Die dag vroeg een collega om hem te vervangen bij het geldtransport met N.D. Ik heb Abdeslam nooit kennis gegeven van de transfer. Hij had mij niet nodig om het te weten, want hij heeft zelf op de dienst Ontvangsten gewerkt". Ook Youssef B. verklaarde dat hij niet betrokken was bij de feiten. De wagen die de dader gebruikte was inderdaad van hem, maar Mohamed Abdeslam had een dubbel van de sleutels.

De buit van de overval is nog niet teruggevonden. Het proces wordt op 19 en 20 september verdergezet. Mohamed Abdeslam staat onder elektrisch toezicht.