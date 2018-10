Broedertwist beslecht in Bastenaken: Ice Watch-baas Jean-Pierre Lutgen delft onderspit tegen broer Benoît mvdb

15 oktober 2018

11u12

Bron: Belga 0 Ice Watch-baas Jean-Pierre Lutgen (53) is er niet in geslaagd om de absolute meerderheid van zijn jongere broer en cdH-voorzitter Benoît Lutgen (48) te breken in Bastenaken (Bastogne).

Het was één van de electorale duels waar Franstalig België likkebaardend naar uitkeek. In het Luxemburgse Bastenaken trok Jean-Pierre Lutgen de open lijst Citoyens Positifs. Met de steun van alle andere partijen wou hij zijn broer een hak zetten, maar dat is niet gelukt.

"Ik had besloten om mijn toekomst in de handen van de inwoners van Bastenaken te leggen. Ze hebben op een duidelijke manier gekozen", zo verklaarde Jean-Pierre Lutgen. "Mijn politiek avontuur is definitief beëindigd", geeft de ondernemer toe.

Dinant

Een andere opvallende wending in Wallonië: in de Naamse stad Dinant is uittredend burgemeester Richard Fournaux na 24 jaar aan de kant geschoven. Een coalitie van drie andere lijsten hebben zijn partij LDB uit de meerderheid geduwd.

"Ik had me eraan verwacht, want ik wist dat het risico bestond. Maar de PS heeft zijn woord niet gehouden. Ik ben 24 jaar burgemeester geweest, dus het is normaal dat ik nu geëmotioneerd ben", reageerde Fournaux (54).

Volgens Laurent Belot (PS) van 'Dinant Autrement' was er een voorakkoord gesloten met de burgemeester, maar dat was volgens hem enkel geldig bij een absolute meerderheid.

Toen dat niet gebeurde, besloten 'Dinant Autrement', 'Intérêts dinantais' van Axel Tixhon (cdH/Ecolo) en 'Dinant' van eerste schepen Robert Closset een alternatieve meerderheid te maken.