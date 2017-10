Broeders van Liefde krijgen 'ultieme kans' om standpunt over euthanasie toe te lichten in Vaticaan sam

14u56

Bron: Belga 0 BELGA René Stockman De Belgische afdeling van de Broeders van Liefde mag in het Vaticaan tekst en uitleg komen geven bij haar visietekst over euthanasie bij psychisch lijden in een niet-terminale situaties. René Stockman, generaal-overste van de Broeders wereldwijd, noemt het voor de organisatie "een ultieme kans om zich alsnog in lijn te stellen met de leer van de katholieke Kerk".

In maart dit jaar keurden de Broeders van Liefde van België een visietekst goed over euthanasie bij psychisch lijden in een niet-terminale situatie. Stockman kon zich niet vinden in de visietekst, en diende een klacht in bij het Vaticaan, dat een onderzoek opende. De conclusie luidde dat de Belgische afdeling zich in lijn moest stellen met de leer van de katholieke Kerk, of anders zou een uitsluiting volgen.



Ondanks dat dreigement werd de visietekst op 11 september goedgekeurd door de Raad van Bestuur. Afgelopen vrijdag bracht Stockman naar eigen zeggen verslag uit in het Vaticaan over de stand van zaken van het dossier.



"Leven eerbiedigen"

"Gezien de Organisatie Broeders van Liefde (...) ingaat tegen het verzoek van het Vaticaan om zich te conformeren met de katholieke leer, en gezien pogingen om tot een overleg te komen in België niet het gewenste resultaat opleverden, zal de Organisatie Broeders van Liefde door het Vaticaan worden uitgenodigd om hun visie toe te lichten, waarna men tot een definitief besluit zal komen", stelt Stockman. Hij spreekt van een "ultieme kans" voor de Belgische afdeling, en benadrukt dat het Vaticaan nog altijd verzoekt om het leven "in alle omstandigheden absoluut te eerbiedigen".



De Broeders van Liefde van België willen nog geen verdere verklaringen afleggen. "We zijn al lang vragende partij om onze visietekst te verduidelijken, en wachten nu een uitnodiging van het Vaticaan af", zegt Annelies Naert in naam van de Broeders van Liefde België.