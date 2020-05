Broeders van Liefde in ons land verliezen titel ‘katholiek’ KVDS KAR

05 mei 2020

21u22

Bron: Belga 0 Het Vaticaan beschouwt de twaalf psychiatrische centra van de Broeders van Liefde in ons land niet langer als katholiek. Dat berichten verscheidene media op basis van een bericht in het christelijke weekblad Tertio.

Volgens Tertio ontving de vzw die de psychiatrische ziekenhuizen in ons land beheert, een brief uit Rome waarin verwezen wordt naar een beslissing van de Congregatie voor de Geloofsleer. Die bepaalt dat de psychiatrische ziekenhuizen van de Broeders van Liefde met onmiddellijke ingang - vanaf 30 maart 2020 - niet langer als katholieke instellingen beschouwd kunnen worden.

Scholen

De vzw beheert in ons land ook nog tientallen lagere en secundaire scholen, kinderdagverblijven en orthopedagogische centra, goed voor zowat 13.000 medewerkers. Hij ligt al jarenlang in conflict met de internationale Broeders van Liefde in Rome, over het thema euthanasie. In een visietekst van enkele jaren geleden over psychisch lijden bij patiënten met een psychiatrische aandoening in een niet-terminale situatie, zetten de Belgische Broeders van Liefde de deur open voor euthanasie. Tot groot ongenoegen van Rome.





Kerkjurist Rik Torfs wijst erop dat de beslissing van Rome niet meteen een impact zal hebben op de werking van de psychiatrische ziekenhuizen. Een kerkelijke beslissing heeft immers geen burgerrechtelijke gevolgen. Maar op termijn dreigt er wel een jarenlange procedureslag als men niet tot een akkoord komt. "Nu gaat de discussie over het gebruik van de titel 'Broeders van Liefde' en over het eigendomsrecht van de goederen”, aldus Torfs.

Volgens de kerkjurist zouden de verantwoordelijken achter de Belgische vzw nog in beroep kunnen gaan bij de Apostologische Signatuur, maar dat lijkt men niet van plan. Voorzitter van de vzw, Raf De Rycke, zegt dinsdag aan verschillende media dat hij wil voortwerken met dezelfde naam, dezelfde missie en dezelfde visie, "in het belang van de Belgische broeders, de medewerkers, de cliënten en de samenleving".

Euthanasie

“Het gaat hier om een zoveelste brief rond het thema euthanasie, waarin de generale overste dit gevoelige en complexe onderwerp misbruikt binnen een breder en al langer aanslepend conflict tussen het generaal bestuur en de Belgische regio van de congregatie Broeders van Liefde over het aanwenden van het vermogen van de congregatie en de organisatie Broeders van Liefde in België”, klinkt het in een officiële reactie. “We betreuren en betwisten als organisatie de inhoud van deze brief. Wij zien niet de noodzaak om onze werking in de praktijk aan te passen na deze brief, vermits wij ervan overtuigd zijn dat wij correct handelen.”

Volgens Torfs is het niet uitgesloten dat het generaal bestuur van de Broeders van Liefde gerechtelijke stappen zal ondernemen tegen de Belgische vzw, met name rond het eigendomsrecht van de gebouwen. Maar dan dreigt een jarenlange procedureslag. "Ze zullen dan moeten kunnen aantonen dat de kerkelijke kwalificatie ook burgerrechtelijk bevestigd wordt. Het zou beter zijn dat men tot een akkoord probeert te komen.”