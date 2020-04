Broederlijk Delen haalt door coronacrisis helft minder op met jaarlijkse campagne Redactie

13 april 2020

15u37 0 De jaarlijkse campagne van Broederlijk Delen heeft de helft minder opgebracht dan vorig jaar. Dat deelt de ngo voor ontwikkelingssamenwerking maandag mee. “Volgens de prognose op basis van de huidige resultaten verwachten wij een opbrengst van 1,5 miljoen euro, de helft minder dan vorig jaar”, stelt Lieve Herijgers, directeur van Broederlijk Delen.

Het afgelopen paasweekend was het traditionele sluitstuk van de jaarlijkse campagne. Maar Broederlijk Delen zette zijn klassieke manier van campagne voeren, met acties en evenementen, al stop op 13 maart, als gevolg van de coronacrisis. Dat is meteen ook de verklaring voor de halvering van de jaarlijkse inkomsten.

De ngo bleef de boodschap van de campagne 'Delen doet goed, ook met het Zuiden', wel op andere manieren verspreiden. “Juist in deze crisisperiode tonen recente getuigenissen uit onze partnerlanden dat delen als hefboom voor systeemverandering relevanter is dan ooit. Onze campagne zit er misschien op, maar werken aan internationale solidariteit blijft meer dan ooit noodzakelijk”, aldus Herijgers in het persbericht.