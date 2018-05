Britten zetten Eurofighter in de verf: "Er zijn maar twee kandidaten voor vervanging F-16's", en Frankrijk is daar niet bij TT

02 mei 2018

22u37

Bron: Belga 0 Voor het consortium achter het gevechtsvliegtuig Eurofighter Typhoon zijn er maar twee echte kandidaten om de verouderende Belgische F-16-gevechtsvliegtuigen te vervangen: de F-35 van het Amerikaanse Lockheed Martin en de Eurofighter Typhoon. En dus niet het Franse Rafale. "Ik vraag me af wat er in dat strategisch partnerschap (dat Frankrijk voorstelde, nvdr) zit dat wij niet aanbieden via de officiële procedure", stelt Anthony Gregory, campagnedirecteur van Eurofighter voor België.

Voor de vervanging van de F-16's schreef de Belgische regering een procedure uit. Lockheed Martin en het Europese consortium stapten daar in. Frankrijk deed echter een voorstel buiten de procedure met een "diepgaand en structureel partnerschap in het vooruitzicht", als België zou kiezen voor de Rafale van Dassault Aviation.

De Britse defensiegroep BAE Systems, die de Eurofighter promoot, stelt dat de officiële procedure "professioneel, eerlijk en transparant in een heel moeilijke omgeving" verloopt. "De Fransen hebben ervoor gekozen om iets anders te doen", aldus Gregory. "Ons aanbod is gelijkwaardig, zoniet groter dan het Franse voorstel en gebeurde via de officiële procedure."

Achter de Eurofighter Typhoon zit een consortium van het Duits-Spaanse Airbus, het Italiaanse Leonardo en het Britse BAE Systems. Tijdens een persbezoek aan BAE Systems in het Verenigd Koninkrijk, werd het aanbod van de Eurofighter dan ook als "een echt Europees samenwerkingsprogramma" in de verf gezet.

"Duurzaam strategisch partnerschap"

Het consortium stelt een duurzaam strategisch partnerschap voor tussen de Britse Royal Air Force (RAF) en de Belgische luchtcomponent, twee luchtmachten met een historische relatie. De Belgische luchtmacht zou dan gebruik kunnen maken van het Britse luchtruim en bases. Beide luchtmachten kunnen ook gezamenlijk hun piloten opleiden.

Behalve het militaire luik, zet het Eurofighter-consortium ook sterk in op de samenwerking met de Belgische industrie. Zo sprak het consortium eerder al over 19 miljard economische voordelen, als België voor de Eurofighter kiest.

De campagnedirecteur stelt dat de RAF steeds meer met de industrie begint samen te werken rond bijvoorbeeld onderhoud. "We nodigen België uit in het ondersteunings- en onderhoudsprogramma", aldus Gregory. "In de hangars vind je zo mensen uit de industrie, die samenwerken met militairen aan het onderhoud van de vliegtuigen. De industrie biedt continuïteit, is efficiënter en controleert de logistiek en de wisselstukken. Het toestel wordt binnengebracht voor onderhoud, alles ligt klaar en enkele dagen later vliegt het opnieuw."

Logische brug naar de toekomst

Volgens het consortium is het Eurofighter-programma ook een logische brug in het testen en ontwikkelen van nieuwe technologie, en een brug naar een toekomstig gevechtsvliegtuig van de nieuwste generatie. "De Belgische industrie krijgt dan ook toegang tot de toekomstige capaciteiten die ontwikkeld worden en kan daaraan deelnemen", aldus John Rossall, hoofd van industrialisering in Europa en Azië bij BAE Systems.

Tijdens het persbezoek toonde de Britse defensiegroep zo onder meer een hoogtechnologische pilotenhelm, Striker 2, die in het Eurofighter-aanbod aan België zit vervat. In de helm krijgt de piloot bijvoorbeeld via 'augmented reality' allerlei informatie in het gezichtsveld geprojecteerd, zoals een visuele voorstelling van het bereik van luchtafweergeschut dat het vliegtuig zou kunnen treffen.

Behalve de industrie, wil het consortium samenwerken met de Belgische academische wereld. Ook komen er twee nationale innovatiecentra: één in Vlaanderen en één in Wallonië. Daarnaast wordt een samenwerking op vlak van cyberveiligheid voorgesteld.

BAE Systems zegt de focus te leggen op duurzaamheid. "Spanje heeft sinds Eurofighter een bloeiende defensie-industrie", klinkt het zo. "Ons voorstel maakt deel uit van het officiële proces en biedt antwoord op de wezenlijke veiligheidsbelangen van België", aldus nog Gregory.

De Belgische regering wil de huidige F-16's vervangen door 34 nieuwe gevechtsvliegtuigen, een investering van zowat 3,6 miljard euro voor de aankoop alleen. Dat gebeurt via staatsagentschappen. Onze regering wil immers een overeenkomst van staat tot staat sluiten.