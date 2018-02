Britten veroordeeld voor illegale hazenjacht Jürgen Eeckhout

06 februari 2018

10u07 0 Vijf Britten zijn zo pas veroordeeld tot negen maanden cel met uitstel en 8.000 euro boete voor illegale hazenjacht.

Op 3 januari 2017 maakten ze zich schuldig aan hare coursing in Sint-Laureins, een typisch Britse jagerstraditie die verboden is. Het is een bloedsport waarbij ‘jagers’de hazen laten schrikken, die dan op hun beurt worden opgejaagd door windhonden. De jacht wordt gefilmd en er wordt dan gegokt. Zo kunnende gokkers betten op welke hond er het eerst een haas vangt of hoeveel hazen er effectief gedood worden. De bedragen die rondgaan lopen op tot wel 22.500 euro.

Ze zouden er mee weggekomen zijn, ware het niet dat ze plots oog in oog stonden met een jager uit Sint-Laureins. Omdat ze wisten dat ze iets deden dat niet kon, sloegen ze op de vlucht. Alleen crashten ze toen met hun wagen en werden ze opgepakt door de politie. De camera's en smartphones die gebruikt werden om de jacht te filmen zijn in beslag genomen en verbeurd verklaard. Aan de eigenaar van het jachtgebied waar ze aan het jagen waren moeten ze 250 euro schadevergoeding betalen.