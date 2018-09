Britten sturen agenten naar ons land om transmigranten tegen te houden Redactie

12 september 2018

14u24

Bron: Belga 0 Er komt Britse steun in de strijd tegen transmigratie. Dat hebben minister van Binnenlandse Zaken Jan Jambon (N-VA) en staatssecretaris voor Asiel en Migratie Theo Francken (N-VA) bekomen tijdens hun onderhoud in Londen met de Britse minister van Binnenlandse Zaken Sajid Javid. Ook in de haven van Zeebrugge wordt de veiligheid verder opgedreven, met een versterkt interventiekorps en slimme camera's.

"We hadden gisteren een constructief overleg in Londen met minister Javid", zei Jambon na een vergadering in Zeebrugge met de West-Vlaamse provinciegouverneur en alle betrokken diensten, die volgens de N-VA-minister positief verlopen is. "De minister zei dat onze problematiek ook die van Groot-Brittannië is. Daarom komt er op korte termijn een doorgedreven samenwerking om de transmigrantenproblematiek aan te pakken." Zo zal Groot-Brittannië politionele bijstand aanleveren, die ook zal ingezet worden in het hinterland en bij bijvoorbeeld controleacties op snelwegparkings. Dat moet migranten en smokkelaars verder ontraden. Er zullen ook gegevens worden uitgewisseld. Het Verdrag van Prüm maakt dat mogelijk, aldus nog de minister van Binnenlandse Zaken.

Technologie

Maar Jambon zal ook zelf enkele maatregelen nemen. Zo zal het West-Vlaamse interventiekorps in oktober uitgebreid worden met tien tot twaalf extra krachten. Ook in de haven Zeebrugge zelf zullen er extra maatregelen worden genomen. Het crisiscentrum heeft een ontwerp opgesteld met punten die kunnen versterkt worden. "We gaan het ontwerp nu tegen het licht houden en zoeken naar een consensus. Zeebrugge is meer complex dan Duinkerke en Calais. Door de leefgemeenschap hier kunnen we geen groot hek plaatsen. We gaan ons laten bijstaan door de technologie, denk aan slimme ANPR-camera's en drones. Er komt ook extra infrastructuur zoals omheiningen en we gaan ook kijken hoe we ons organisatorisch kunnen versterken, eventueel met privébewaking. Alles zal gestuurd worden vanuit één commandocentrum", aldus Jambon.

Ontradingscampagne

Samen met de Britten zal dan bekeken worden wie wat kan doen, en vooral wie wat zal betalen. Staatssecretaris Francken zal ook een versnelling hoger schakelen en er komt een nieuwe ontradingscampagne. Die campagne moet aantonen dat het voor migranten geen zin heeft om op illegale weg naar Groot-Brittannië te gaan. Deze week nog moet ook het afhandelingscentrum in Steenokkerzeel operationeel zijn.

"Zeebrugge is cruciaal in het hele vraagstuk. Nogmaals, het gaat hier om mensen die bewust een illegale weg kiezen om in Groot-Brittannië te geraken en weigeren om hier of in een ander transitland asiel aan te vragen", aldus Jambon. Provinciegouverneur Carl Decaluwé drong al langer aan op meer bijstand en bijkomende versterking. "Dat is nodig, want 80 procent van alle opgepakte illegalen zijn staande gehouden in onze provincie", aldus de gouverneur.