Britt overleefde de busramp in Sierre, vandaag exact zes jaar geleden: “Ik denk er nog elke dag aan” ADN

13 maart 2018

12u31

Bron: QMusic 7 Het is vandaag zes jaar geleden dat bij de busramp in het Zwitserse Sierre 28 slachtoffers vielen toen een bus vol schoolkinderen uit Lommel en Heverlee op terugweg van hun skiklassen crashte. Een droevige verjaardag. Zeker voor zij die op die noodlottige 13 maart zelf op de bus zaten. “Ik sta niet elk jaar terug bij het busongeval in Sierre, maar elke dag”, vertelt Britt op QMusic.

Britt werd een week na het ongeval wakker uit een coma, niet beseffend wat er in godsnaam was gebeurd. “Mijn ouders en mijn broer stonden rond mij toen ik wakker werd en toen heeft mijn papa mij het nieuws verteld.”

Nu zes jaar later houdt Britt een 150 centimeter littekenweefsel over aan het ongeluk. En alle nare gedachten en nachtmerries die er nog altijd zijn. “Omdat ik het ongeval niet bewust heb meegemaakt (ze lag te slapen in de bus, red.), speel ik van alles af in mijn hoofd van wat er zou kunnen gebeurd zijn.”

“Ik denk dat ik nu wel meer van het leven geniet”, legt Britt uit. “Ik weet hoe kort het leven kan zijn en hoe snel het gedaan kan zijn.” Maar de busramp zal altijd een belangrijk deel van haar leven blijven. “Ik sta er niet elk jaar bij stil. Wel elke dag.”