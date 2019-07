Exclusief voor abonnees Britse veteranen doen mee aan opgravingen in Waterloo om eigen oorlogswonden te helen Yannick Verberckmoes

18 juli 2019

15u40

Bron: De Morgen 0 In Waterloo helpen Britse en Nederlandse oorlogsveteranen bij archeologisch onderzoek. Op zoek naar restanten van een veldhospitaal helen ze zelf een beetje en overwinnen ze samen hun trauma’s uit Irak, Bosnië of Afghanistan. “ Hier in Waterloo wordt niet geoordeeld over je wonden.”

“Ik was in Bosnië in 1995. Ik moet je niet zeggen wat daar gebeurd is.” Anthony Mulheron (51) vertelt met Schotse tongval over wat hij meer dan twintig jaar geleden als jonge Britse soldaat heeft meegemaakt. Te veel in detail gaan wil hij liever niet. “Maar ik heb massagraven gezien.”

Toen hij terugkwam van de missie in Bosnië, waar de Britten de vrede moesten handhaven, werd zijn leven een cocktail van depressie, woede, angst en alcohol. “Ik hield er veel slechte gewoonten op na”, zegt hij. Toen hij op een dag naar zijn werk vertrok, struikelde hij over een sok, een dom ongeluk. “Ik was vier dagen bewusteloos. Omdat mijn brein een zuurstoftekort had, liep ik hersenschade op. Ik ben nu deels blind.”

Je hebt 21% van dit artikel gelezen

Dit artikel is exclusief

voor abonnees. Word ook abonnee en lees onbeperkt alle artikels. Meer dan 200.000 mensen gingen je voor. ✓ Slechts €6,95 €4,95 per 4 weken Geniet 1 jaar van deze voordelige prijs

✓ Lees 4 weken gratis En krijg onbeperkt toegang tot alle artikels

✓ Stop wanneer je wil Ook tijdens jouw proefperiode Lees 4 weken gratis