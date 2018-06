Britse rush op Belgische nationaliteit wegens Brexit Redactie

15 juni 2018

06u21

Bron: Belga 10 Vorig jaar hebben 1.381 Britten de Belgische nationaliteit gekregen. Sinds het brexitreferendum is het aantal meer dan vertienvoudigd, zo blijkt uit gegevens van Statbel. Dat schrijven Het Nieuwsblad, Gazet van Antwerpen en Het Belang van Limburg.

De grote meerderheid zijn Britten die hier al jaren wonen en werken en door de onduidelijkheid van de nakende brexit de Belgische nationaliteit willen. Om Belg te worden, moeten ze een aanvraag indienen in de gemeente waar ze wonen en 150 euro be­talen. Ze moeten bewijzen dat ze al vijf jaar wettelijk in ons land verblijven en hun "maatschappelijke integratie" aantonen. Dat doen ze vooral door aan te tonen dat ze hier werken. Ze kunnen dat ook door een inburgeringscursus te volgen, maar dat hebben er maar dertig gedaan in 2017.

De Britten die uiteindelijk een Belgisch paspoort krijgen, houden ook hun Britse nationaliteit. "Dat is het verschil met de situatie in bijvoorbeeld Nederland", zegt advocate Christine Sullivan, ge­­spe­cialiseerd in economische migratie. "Daar moet wie genaturaliseerd wil worden, afstand doen van zijn andere nationaliteit. Daarom ligt het aantal aanvragen daar ook veel lager." Vorig jaar ging het daar om iets meer dan honderd aanvragen.