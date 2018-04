Britse regisseur haalt snoeihard uit naar Charles Michel: “Was hij gebuisd voor rechten?” Ken Loach zet premier Michel op zijn nummer: Dieter Dujardin

26 april 2018

17u52

Bron: eigen berichtgeving 3 De kritiek van premier Michel op het eredoctoraat van de universiteit ULB voor Ken Loach is zeer slecht gevallen bij de Britse filmregisseur. “Heeft hij hier rechten gestudeerd? Was hij gebuisd? Meneer Michel, kijk naar de feiten en trek uw woorden terug”, sloeg hij vandaag terug.

Ken Loach, die bekend staat als een criticus van het Israëlische regime, ligt al een tijdje onder vuur omdat hij zogezegd de holocaust zou ontkend hebben. Loach weerlegde die beweringen al meermaals, maar vanuit de Joodse wereld blijft hij beschuldigd worden van antisemitisme. Dat de Brusselse universiteit ULB hem vandaag een eredoctoraat toekende, valt de Joodse gemeenschap in de hoofdstad zwaar, maar volgens ULB is dat onterecht. Gisteravond kreeg dat verzet plots een politieke lading toen premier Michel - een oud-student van ULB- tijdens een speech voor de Joodse gemeenschap impliciet kritiek gaf op het eredoctoraat. “Geen enkele vorm van antisemitisme mag getolereerd worden. Ook niet van mijn alma mater.”

De uitlatingen overschaduwden gisteren de ceremonie op de ULB, waar Loach zich niet onbetuigd liet. “Ik ken de geschiedenis van de holocaust erg goed. Het is extreem-rechts die dat veroorzaakt heeft en ik heb er niks mee te maken. Antisemitisme en racisme zijn degoutant.” En dan kwam de uithaal. “Ik heb begrepen dat hij (premier Michel, red.) hier rechten heeft gestudeerd. Was hij een slechte student? Was hij gebuisd voor rechten? Een goeie jurist bekijkt de feiten en beslist dan. Meneer Michel, bekijk de feiten en trek uw woorden terug”, aldus Loach, die premier ook nog een kritiekloze houding tegenover de politiek van Israël aanwreef.