Britse prinses Anne herdenkt Wapenstilstand in de Westhoek

Bron: Belga 0 BELGA Op verschillende plaatsen in de Westhoek is Wapenstilstand herdacht. Ook de Britse prinses Anne zakte af naar West-Vlaanderen en woonde er onder meer de plechtigheid onder de Menenpoort bij. De Princess Royal bezocht ook de begraafplaatsen Tyne Cot en Bedford House.

Zoals de traditie het wil werd de dag geopend in Ieper op de Franse begraafplaats Saint-Charles de Potyze, waarna een viering op het programma stond in de Sint-Maartenskathedraal. Van daaruit vertrok de 'Poppy Parade' richting Menenpoort waar een beklemmende, maar vrij traditionele Last Post Ceremony plaatsvond.

Dat gebeurde onder meer in het bijzijn van Vlaams parlementsvoorzitter Jan Peumans en onderwijsminister Hilde Crevits, maar ook de Britse prinses Anne, de dochter van koningin Elizabeth II, was erbij.

Die laatste volgde wel een ander parcours. De Princess Royal begon de dag in Poperinge, in Talbot House, waar ze een vrijwilliger een erkenning schonk. Na de Menenpoort trok ze naar Tyne Cot Cemetery in Zonnebeke, waar ze een bezoekje bracht aan enkele graven. Ze ging er ook in gesprek met enkele Britten, die net als zij op bezoek waren in de Westhoek en enkele begraafplaatsen bezochten.

Daarna bezocht ze de werkplek van de Commonwealth Wargraves Commission (CWGC), die de vele begraafplaatsen in de Westhoek beheert. Ze kreeg een inkijkje in de dagelijkse werking van de CWGC waar onder meer de zerken worden gemaakt.

Princess Anne sloot de dag af op Bedford House. Haar echtgenoot Sir Timothy Laurence is ondervoorzitter van de CWGC, en hij wou Princess Anne het werk van de Commission tonen. Ze bezocht onder meer het graf van de soldaat waar later het boek "Private Peaceful" van Michael Morpurgo op gebaseerd werd. De prinses bracht tot slot nog een bezoek aan vijf graven van Indische soldaten. Op Bedford House liggen ruim 5.000 militairen begraven.

